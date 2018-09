Doar putin peste un sfert dintre tinerii care au dat Bacalaureatul in toamna au reusit sa promoveze

Ziare.

Dintre absolventii care au promovat, 7.050 de candidati provin din promotia curenta, iar 2.553 de candidati provin din promotiile anterioare, transmit reprezentantii MEN.Sursa citata mai arata ca din totalul celor 45.120 de candidati inscrisi, s-au prezentat 35.642 de candidati. Au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 119 candidati. Acestia nu se vor putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni ale Bacalaureatului. Nu s-a inregistrat nicio medie de 10.Procente de promovare peste 30% s-au inregistrat in judetele, Dolj (36,86%), Olt (34,32%), Cluj (31,77%), Sibiu (31,71%), Bacau (31,19%), Gorj (30,75%), Alba (30,35%) si Vaslui (30,33%) . Rata de reusita in Capitala este de 26,65%. Judete situate sub rata de promovare de 20% sunt Giurgiu (15,82%) si"Precizam ca media minima de promovare a examenului este 6, iar nota minima pentru fiecare proba scrisa este 5. Procentul de promovare este calculat din totalul candidatilor prezenti, incluzand in aceasta categorie si candidatii eliminati. Rezultatele (inainte de contestatii) sunt afisate la centrele de examen si pe pagina web dedicata, bacalaureat.edu.ro. Contestatiile pot fi depuse sambata, 1 septembrie (intre orele 12:00 si 16:00) . Rezultatele finale vor fi facute publice joi, 6 septembrie", se arata in comunicatul MEN.