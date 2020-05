Doi liceeni au creat o platforma gratuita dedicata celor care dau Bacalaureatul la Biologie

Ziare.

com

Echipa este formata din Tudor Micu, medaliat cu argint la Olimpiada Nationala de Tehnologia Informatiei, sectiunea C#, si Andrei Gherghescu, care a obtinut Premiul Special la Olimpiada Nationala de Stiinte pentru Juniori.Ei si-au folosit experienta de la olimpiadele si concursurile scolare in realizarea acestei platforme, care pe langa clasicele lectii si intrebari din materie are si functionalitati noi si mai putin plictisitoare:Fiecare capitol vine cu un set de intrebari. Progresul capitolului este stabilit in functie de numarul de intrebari la care ai oferit un raspuns corect si numarul notiunilor fixate.O notiune fixata este considerata atunci cand ai raspuns de cel putin 3 ori corect la aceeasi intrebare).La finalul unui chestionar, il poti trimite si prietenilor lansand o provocare. Acestia vor primi o notificare si daca vor accepta vor putea raspunde la acelasi chestionar.Provocarea expira in 24 de ore, iar la final va fi realizat un clasament cu toti participantii fiind desemnat castigator elevul cu scorul si timpul cel mai bun.Asemenea jocurilor video, au dezvoltat un sistem de misiuni (sau realizari) pe care utilizatorii le pot indeplini.De exemplu: "Geniu cu parfum de Bucuresti" presupune obtinerea notei 10 la 15 chestionare sau "Dr. House", parcurgerea tuturor capitolelor de pe site.De altfel, pe ie.inorog.org exista si un forum unde utilizatorii pot discuta intre ei.Pe viitor, echipa lucreaza la extinderea platformei, pentru a-i ajuta si pe cei care sustin examenul de Bacalaureat la alte materii.