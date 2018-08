Elevii sunt nemultumiti ca bacalaureatul va fi mutat in mijlocul verii, dar scolile nu au aer conditionat

Ziare.

Trei asociatii de elevi din Romania spun ca nu sunt de.acord cu intentia Ministerului Educatiei Nationale ca.probele scrise ale examenului de bacalaureat sa aiba loc intre 1 si 4 iulie. Elevii sustin ca in acea perioada temperaturile sunt ridicate, iar desfasurarea examenului poate fi dificila, rezultatele putand fi afectate din acest motiv.Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a participat, joi, la sedinta Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, pe ordinea de zi aflandu-se aprobarea ordinelor de ministru pentru desfasurarea examenului de Bacalaureat si a Evaluarii Nationale, alaturi de calendarele aferente acestora."Constatam cu dezamagire faptul ca in forma de calendar propusa de reprezentantii MEN probele scrise ale Bacalaureatului se vor desfasura in perioada, urmand ca rezultatele finale sa fie publicate pe 13 iulie. Atragem atentia asupra faptului ca, desfasurarea examenului in astfel de conditii fiind dificila pentru elevi, rezultatele lor putand fi afectate major", se arata intr-un comunicat semnat de Asociatia Elevilor din Constanta, Calarasi si Maramures.Sursa citata precizeaza ca majoritatea unitatilor de invatamant nu sunt dotate cu aer conditionat."Problema se intensifica in conditiile in care, in majoritatea unitatilor de invatamant, cu precadere in mediul rural, unde scolile nu dispun de fondurile necesare asigurarii unor conditii decente", se mai arata in comunicat.Asociatia Elevilor din Constanta a propus desfasurarea Bacalaureatului in perioada 24-28 iunie, iar motivarea MEN a reprezentat-o suprapunerea Bacalaureatului cu Evaluarea Nationala, in conditiile in care aceasta urmeaza a se desfasura intre 18-21 iunie."Solicitam public reprezentantilor Ministerului Educatiei Nationale sa nu lase elevii sa cada victimele incapacitatii organizatorice si deciziilor impulsive, dat fiind faptul ca viitorul lor depinde de aceste examene", se arata in finalul comunicatului.