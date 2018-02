Fost secretar de stat, despre primul BAC ilegal desfasurat in Romania: Doamne, in ce lume traim?! Ii invatam pe copii sa fenteze legea

Profesor si fost secretar de stat in MEN: Ministerul Educatiei nu s-a gandit la ceea ce a provocat, Directia Juridic trebuia sa spuna ca suntem in afara cadrului legal

copiii nu au nicio vina in aceasta brambureala produsa de catre organizatorii Bacalaureatului

Ce spune Ministerul Educatiei

Care este perioada inscrierilor la Bacalaureatul din acest an?

Cand se incheie situatia scolara pentru primul semestru al anului scolar in curs?

In baza caror acte se pot inscrie oficial elevii la prima sesiune a examenului de bacalaureat national 2018, care incepe la data de 12 februarie?

Ce se intampla cu elevii care se inscriu la Bacalaureat, trec de evaluarile A,B,C si D (parte a examenului din 2018), iar ulterior NU promoveaza clasa a XII-a (raman corigenti sau repetenti)?

Ce spune un reprezentant al elevilor

Reamintim ca Legea Educatiei spune limpede ca probele de competente fac parte din examenul de Bacalaureat, la care nu se pot inscrie decat absolventii de liceu declarati promovati dupa incheierea situatiei scolare. Cu toate acestea, fostul ministru Liviu Pop (foto) a dat un ordin (act cu putere mai mica decat legea organica) prin care a devansat competentele in februarie, cei peste 170.000 de elevi fiind obligati sa semneze in fals documente care arata ca ar fi deja absolventi, lucru imposibil la ora la care vorbim."Evident ca, desi initiativa nu este rea, numai ca trebuia schimbata legea si facuta astfel incat lucrurile sa functioneze. Nu sunt jurist, dar parerea mea este ca un copil care da Bacalaureatul trebuie sa fie absolvent de clasa a XII-a", ne-a declaratIncalcarea legii in acest caz a mai fost semnalata public si de fostul secretar de stat din MEN Oana Badea, de liderul Federatiei Spiru Haret, Marius Nistor, sau de deputatul PNL Florica Chereches, printre altii.De asemenea,, a declarat pentruca probele de competente se desfasoara anul acesta "in afara cadrului legal"."Dupa cum bine se stie, Legea Educatiei Nationale prevede ca aceste probe sa fie sustinute de catre absolventi. Mai mult decat atat, consider ca am asistat la o mare ilegalitate din partea Ministerului Educatiei, care a transmis catre unitatile de invatamantin care elevii (care nu au nicio vina saracii!) sunt solicitati sa scrie o declaratie in fals ca sunt absolventi de liceu.In plus, din punctul meu de vedere aceste probe s-au desfasurat intr-o mare, mare brambureala. In acelasi timp, elevii trebuiau sa fie si la ore, si sa participe si la examen. Ieseau de la ora si intrau sa sustina proba. De asemenea, profesorii care ii examinau trebuiau sa fie in acelasi timp si in cadrul clasei, sa isi desfasoare ora, si sa examineze si elevii. Cum este posibil acest lucru?", a declaratpentruIntrebata cum a fost posibil sa se incalce legea si daca in Ministerul Educatiei nu au existat juristi care sa il sfatuiasca pe Liviu Pop cum sa procedeze, Monica Anisie a raspuns: "Exista, dar cred ca nimeni nu s-a gandit decat la aspectul de a transfera perioada de examen pentru elevi"."Mai mult, cred ca. Ministerul Educatiei nu s-a gandit la ceea ce a provocat. Dar sa nu uitam un lucru:", a subliniat inca o data fostul secretar de stat.Ca si cei cu care am discutat anterior, nici Monica Anisie nu poate spune ce se intampla cu elevii care au fost inscrisi la Bac, au dat competentele, dar raman corigenti sau repetenti in semestrul II, care abia a inceput."La aceasta intrebare ar trebui sa raspunda ministerul, care i-a pus pe acesti elevi in situatia de a se inscrie, de a declara ca sunt deja absolventi. MEN ar trebui sa vina in acest moment cu precizari.Art. 77 alin 2 din Legea Educatiei prevede in mod clar ca Bacalaureatul se poate sustine numai de catre absolventi. Astfel, daca ministerul a dorit devansarea probelor, conform legii la ele ar fi trebuit sa se prezinte numai absolventii din seriile anterioare, pentru ca doar aceia sunt acum absolventi", a adaugat aceasta, subliniind totodata ca "de la nivelul scolilor au fost semnale ca ne aflam intr-o situatie nu tocmai legala".De aici s-a produs intreaga dezbatere publica", ne-a mai spus Monica Anisie.Intrebata cum s-ar putea intra in legalitate acum si daca o ordonanta de urgenta ar rezolva problema, Monica Anisie a reactionat cu indignare: "Din pacate, nu pot sa spun decat 'Doamne, in ce lume traim!'. Nu imi vine sa cred ca nu ii invatam pe copiii nostri decat cum sa 'fenteze' legea"."O. Din punctul meu de vedere, la acest moment nu se mai poate face ceva. Si. Iar efectele ar depinde de ce cere el.Ministerul Educatiei trebuia, prin, sa gandeasca acest aspect si sa realizeze inainte o ordonanta de modificare a articolului respectiv din Legea Educatiei, daca tot si-a dorit sa devanseze aceste probe. Ce este pacat este ca acesti copii nu sunt lasati sa traiasca intr-o lume in care legea sa fie respectata.Si sa va mai spun ceva. Aceste probe de competente ii pregatesc pe copii pentru viata, pentru interviurile la care vor fi pusi in situatia de a purta o discutie libera cu cineva. Din pacate,. Cum sa nu conteze?! Conteaza. Copiii le trateaza cu indiferenta pentru ca la aceste probe nu primesc note, ci un calificativ, dar acel calificativ este o carte de vizita a lor, a modului in care stiu sa vorbeasca, sa se comporte intr-o situatie de comunicare in limba materna sau intr-o limba straina. Nu mai vorbesc de competentele digitale.Va marturisesc ca am simtit, asa, o, cand, la proba fiind, un elev care trebuia sa isi exprime opinia despre sistemul de educatie din Romania a spus ca, din pacate, cel in care el se afla acum nu il lasa sa respecte legea. Proba era la competentele lingvistice la limba materna, iar in fragmentul de text pe care l-a avut se discuta despre educatie si el trebuia sa isi exprime opinia", ne-a mai declarat Monica Anisie.La aproape doua saptamani de canda trimis o solicitare oficiala in care adresam cateva scurte intrebari punctuale, Ministerul Educatiei ne-a trimis un raspuns ambiguu si incomplet, care dovedeste o data in plus cat de neclare sunt (sau par a fi) lucrurile la varful acestei institutii care refuza in continuare sa admita ca a gresit.Astfel, in data de 30 ianuarie,a cerut oficial Ministerului Educatiei sa spuna, in baza Legii 544 privind accesul la informatiile de interes public, urmatoarele:Iata raspunsul integral primit de la Ministerul Educatiei:."De asemenea,, principalul responsabil pentru aceasta incurcatura, sustine in continuare ca totul este legal, in ciuda evidentelor.In replica, mai multi comentatori avizati i-au atras atentia fostului ministru ca se insala amarnic.: In timpul anului scolar,in semestrul al II-lea. Da, in timpul anului scolar,dar dupa terminarea cursurilor pentru elevii din clasele terminale. Cand unii dintre ei sunt ABSOLVENTI si unii NU! Dreptul sa intre in acest examen il au absolventii, conform art 1 alineatul 2 din metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011,care metodologie se aplica si anul acesta.(...) In metodologie si in cererea de inscriere scrie clar ABSOLVENT AL - al cui??? In luna februarie e doar ELEV LA... pana acum se inscriau intr-adevar doar absolventii... si ce se intampla cucei care vor fi exmatriculati, retrasi, declarati repetenti?: Problema este a "dreptului"! Dreptul il au numai absolventii! In plus, aceste evaluari fac parte din examenul de bacalaureat, asa cum legea prevede! (...): "Multumim" de intiativa. Pentru ca la noi a viscolit si avem elevi din sate izolate, multumita "minunatei" idei, posibilitatea ca ei sa se prezinte maine la prima proba a competentelor e minima. Multumim partidului iubit si mintilor sclipitoare membre. (...) Si inca ceva. Daca scoala trimite 100 de elevi la competente si doar 50 termina clasa a XII a, inseamana ca...Dornici sa aflam ce cred elevii despre situatia in care au fost pusi, am discutat cu. Acesta nu a stiut sa ne raspunda la intrebarea "?", iar declaratiile sale ne-au pus pe ganduri, pentru ca arata cat de usor pot fi indusi in eroare copiii."Probele de competente se sustin pe semestrul al II-lea. Inainte de sustineau la fel, in mai-iunie, acum se sustin mai devreme. Asta nu afecteaza modul in care se sustine examenul de bacalaureat pentru ca oricum. (...)Si inde asta-vara la care am participat, la MEN, in Comisia de Dialog Social, si sindicatele, si noi, reprezentantii elevilor, si reprezentantii parintilor am fost unanim de acord cu sustinerea mai devreme a probelor de competente deoarece, subliniez, descongestioneaza agenda elevilor in timpul probelor scrise.Cursurile se incheie in luna mai, iar probele scrise incep la o luna distanta, ceea ce inseamna ca elevii au o luna de zile la dispozitie pentru a se pregati pentru probele scrise,(...) Examenele scrise au fost si ele aduse cu o saptamana mai devreme, ceea este si in beneficiul elevilor, si in beneficiul profesorilor, deoarece nu mai suntem nevoiti sa sustinem examenul in conditii nefavorabile, cu temperaturi caniculare", a sustinut Constantin Alexandru Manda, unul dintre elevii care au dat competentele in aceasta saptamana.Si, totusi, de zeci de ani examenul de Bacalaureat se da vara, numai dupa incheierea cursurilor, la el avand dreptul sa participe doar elevii care au fost capabili sa termine liceul, acest lucru fiind consemnat oficial.Din pacate, eroarea comisa de dl Liviu Pop este, la prima vedere, ireparabila. Ce se va intampla daca, totusi, cineva o sa conteste acest Bacalaureat in instanta? Ramane de vazut.