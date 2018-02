In atentia Ministerului Educatiei: Bacalaureat 2018 - solutia intrarii in legalitate

se respecta statulul de elev/eleva in curs de absolvire a liceului la momentul sustinerii probelor de competente

se asigura recunoasterea probelor deja sustinute

se permite validarea cererii de inscriere a elevilor la examenul de bacalaureat 2018 dupa dobandirea statutului de absolvent de liceu cu recunoasterea probelor sustinute anticipat.

Oana Badea este profesor de discipline economice la Colegiul Tehnic Aiud, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei si inspector scolar general adjunct la ISJ Alba.

Lipsa de reactie putea fi interpretata in primele zile ca neputinta de a recunoaste o greseala de asemenea dimensiune. Dupa ce argumentele insa au devenit evidente, lipsa de reactie s-a confundat perfect cu lipsa de solutie. Doar caAsa cum am mai declarat, de la prima semnalare publica a problemei, sunt interesata de apararea dreptului elevilor de obtine o diploma in conditii de legalitate, sunt interesata de respectarea demnitatii profesiei didactice, sunt interesata de credibilizarea si sustinerea conceptului de legalitate prin chiar faptele noastre. Tocmai de aceea am cautatPrezint astazi public solutia pe care Ministerul Educatiei Nationale are obligatia sa o ia in calcul, in interesul educational al liceenilor promotiei curente inscrisi la bacalaureat Solutia consta inNoua cerere care va fi anexa a ordinului de ministru de preschimbare a cererii tip anterioare. Pe fond se va inlocui termenul "absolvent/ absolventa" cu cel de "elev/eleva", se va solicita "sustinerea anticipata a probelor de competente in februarie 2018", iar la sectiunea a II-a a cererii tip unde se face recunoasterea probelor sustinute se adauga optiunea "proba sustinuta anticipat, in februarie 2018".Prin preschimbarea cererii tipSe obtin urmatoarele beneficii pentru absolventi si familiile acestora:Asadar, in interesul superior al elevilor, am semnalat, am argumentat si am oferit o solutie. O solutie pe cat de clara pe atat de simpla.In termeni sportivi, mingea a fost tot timpul in terenul celor care organizeaza bacalaureatul. Cu toare acestea,. Daca ne respectam!