Incepe Bac-ul: Este legala desfasurarea probelor de competente? Care sunt riscurile sustinerii unui examen ilegal

au promovat

Ministerul Educatiei refuza sa limpezeasca situatia

Care este perioada inscrierilor la Bacalaureatul din acest an?

Cand se incheie situatia scolara pentru primul semestru al anului scolar in curs?

In baza caror acte se pot inscrie oficial elevii la prima sesiune a examenului de bacalaureat national 2018, care incepe la data de 12 februarie?

Ce se intampla cu elevii care se inscriu la Bacalaureat, trec de evaluarile A,B,C si D (parte a examenului din 2018), iar ulterior NU promoveaza clasa a XII-a (raman corigenti sau repetenti)?

Fost secretar de stat in MEN: Se incalca legea. E trist si grav ca profesorii nu reactioneaza

Director de colegiu: Daca Ministerul Educatiei decide asa, inseamna ca are o baza legala

Incurcatura a fost produsa de fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, cel care a semnat Ordinul de ministru potrivit caruia anul acesta probele privind evaluarea competentelor se desfasoara in luna februarie, cu mult inainte de incheierea cursurilor si a anului scolar. In 2017 , la fel ca si in anii anteriori, se incheiau mai intai cursurile clasei a XII-a/XIII-a, in luna mai, si abia apoi, in iunie, incepea examenul de Bacalaureat, cu probele de competente urmate de probele scrise.Si este si logic sa fie asa, cata vreme Legea Educatiei prevede la art. 77 urmatoarele:" (1) Absolventii invatamantului liceal primesc, parte a portofoliului educational, care atesta finalizarea studiilor liceale si care confera dreptul de acces, in conditiile legii, in invatamantul postliceal, precum si(2) Elevii careclasa a XII-a/a XIII-a vor sustine examenul national de bacalaureat".Mai mult, conform aceluiasi articol, sustinerea problelor A, B, C, D privind evaluarea competentelor estePrin urmare, problema nu este CAND se sustin probele de competente, ci CINE le poate sustine, iar legea raspunde clar - doar PROMOVATII.In data de 30 ianuarie,a cerut oficial Ministerului Educatiei sa spuna, in baza Legii 544 privind accesul la informatiile de interes public, urmatoarele:Pana la ora redactarii acestui articol nu am primit nimic la redactie, desi, daca totul ar fi in regula, redactarea raspunsurilor ar fi durat cel mult cateva ore.Contactat din nou vineri dimineata, un reprezentant al Biroului de Presa de la Ministerul Educatiei ne-a precizat ca "raspunsurile sunt de doua zile la cabinetul secretarului de stat pentru un Ok", dar, in, principiu, argumentul ministerului se refera la "un text din lege, un alineat".Intrebat de ce dureaza atat de mult, reprezentantul Biroului de Presa a declarat: "Nu pot sa va raspund la intrebarea asta".Initial, semnalul de alarma a fost tras pe Facebook de, in mandatul lui Daniel Funeriu.Contactata de, Oana Badea a avertizat ca se incalca flagrant legea, iar unul dintre riscuri este ca ordinul de ministru sa fie atacat in contencios administrativ."In acest moment se incalca prevederile unei legi organice, Legea Educatiei Nationale, cu privire la cei care pot sa sustina examenul de Bacalaureat. Nu te poti inscrie la examenul de Bacalaureat daca nu ai promovat inclusiv clasa a XII-a sau a XIII-a de liceu.Mutand competentele in februarie, se bat cap in cap aceste doua optiuni: optiunea de a sustine in februarie probele de competente cu optiunea de a sustine Bacalaureatul de catre cei promovati. Probele de competente fac parte integranta din examenul de Bacalaureat", ne-a declarat Oana Badea.Intrebata daca s-a mai intamplat vreodata ca evaluarea competentelor sa se faca inainte de finalizarea cursurilor, Oana Badea a raspuns ca doar in vechiul cadru legislativ."In 2010, da, dar atunci se putea, pentru ca atunci era in vigoare Legea invatamantului 84/1995, care la art. 26 prevedea ca ''.Acea lege nu prevedea o referire la PROMOVARE. Aceasta este- care arata si diferenta intre cele doua viziuni. Eu sper sa nu le treaca prin cap sa redeschida acea portita.Din punct de vedere al Legii 1/2011 si al Metodologiei aferente examenului de Bacalaureat, nu stiu sa se fi intamplat vreodata sa nu fii absolvent si totusi sa poti sa sustii aceste probe", a punctat Oana Badea.Pe de alta parte, intr-un comunicat al ISJ Alba , in favoarea mutarii probelor de competente in februarie a fost invocat art. 78 alin 7 din legea Educatiei, care prevede ca respectivele evaluari "se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant,".In temeiul acestui articol, probabil ca MEN a apreciat ca poate organiza respectivele probe oricand doreste pe parcursul semestrului II, chiar si inainte de incheierea situatiei scolare a elevilor din anii terminali, ceea ce, evident, nu este adevarat.Cu toate ca, aparent, art 77 si art 78 se bat cap in cap, nu este asa decat pentru cei care citesc legea superficial, pentru ca), lucru confirmat de Oana Badea si de alte documente oficiale.Intrebata de ce nu au reactionat public directorii de licee si profesorii, de ce nu sunt scandalizati, si care sunt riscurile sustinerii unui Bac ilegal, Oana Badea ne-a explicat constrangerile la care sunt supusi directorii si a subliniat efectul negativ pe care il poate avea acest episod asupra educatiei elevilor."In spatiul public si in cancelarii, directorii si profesorii au discutat despre aceasta inadvertenta majora, aceasta nepotrivire intre textul de lege si metodologie, dar Ministerul Educatiei a marsat pe aceasta idee stiind ca inscrierea se face de catre scoli, automat. Nu este un exercitiu pe care il face fiecare absolvent in parte, pur si simplu, dirigintii si directiunea scolii se ocupa cu inscrierea lor la examenul de Bacalaureat.Din punctul meu de vedere,. Legea 1/2011 este lege organica si ea spune ca doar cei care au absolvit liceul pot sa dea examenul de bacalaureat, adica PROMOVATII.In acest moment, desfasuram din data de 12 februarie, daca asa decide Ministerul Educatiei, in modprobe pentru ca nu au armonizat Metodologia cu prevederea legala. Au avut in vedere doar faptul ca isi doresc sa desfasoare probele de competente in februarie (nepotrivit, in opinia mea). Teoretic nu poate sa sustina nimeni probe de competente conform calendarului emis prin Ordin de Ministru, in vigoare.Cat priveste riscurile, daca cineva vrea sa atace in contencios administrativ ordinul de ministru, are toate argumentele sa castige anularea, din punctul meu de vedere. DeciDe asemenea, existapentru ca, iata, noi desfasuram un examen de Bacalaureat care nu respecta legea.Pe de alta parte, ce inseamna asta, ca daca ministerul spune ca putem incalca o prevedere legala, noi stam linistiti in scoala? Eu n-as fi linistita.. Mi se pare incorect sa le spun viitorilor adulti, oameni activi in societatea romaneasca, faptul ca putem incalca o prevedere legala pentru ca ministerul spune ca o putem incalca.Insa, directorii au o mare problema in acest moment. Contractele lor de management cuprind prevederi care tin de 'securizarea sistemului' ca informatii, de fidelizare in declaratii. De aceea, eu cred ca nu vor vorbi. Si acest lucru mi se pare foarte trist. Inseamna ca am incetat a mai duce aceasta batalie in interiorul unitatilor de invatamant, cele care trebuie sa fie repere de comportament etic si moral, lucru care mi se pare grav, de asemenea", a conchis Oana Badea., unul dintre liceele de elita ale tarii, a acceptat sa puncteze cateva lucruri si sa-si exprime o opinie personala, fara a putea deslusi insa baza legala a mutarii probelor de competente in luna februarie."Daca Ministerul Educatiei decide asa, inseamna ca are o baza legala. Metodologia si calendarul se stabilesc in fiecare an de catre minister", a subliniat mai intai prof. Mihai Surdu.Intrebat in baza caror acte erau inscrisi elevii la examen in anii trecuti, directorul adjunct al CNMV ne-a precizat ca inscrierile se fac la secretariate, bazandu-se pe "incheierea situatiei scolare, care se face la sfarsitul anului scolar"."Inscrierile se fac in scoala, secretariatele au evidenta clara a situatiei scolare. Secretariatul este cel care face inscrierea. Elevul face o cerere, numai ca dosarele sunt apoi verificate de catre o comisie de bacalaureat si de catre secretariatul scolii care cunoaste situatia elevului respectiv.Acum, inscrierea facandu-se in saptamana de dinainte de vacanta....", a declarat prof. Mihai Surdu, precizand ca acum nu s-a mai folosit incheierea situatiei scolare pentru ca "nu au cum, semestrul doi de-abia incepe".Intr-adevar, unul dintre elevii de clasa a XII-a de la un liceu din Capitala ne-a declarat ca a depus la secretariat pentru inscrierea la Bac doua fise, una cu date personale, si a doua in care precizeaza probele pe care le da in februarie si cele pe care le da in iunie.Intrebat ce se intampla cu elevii care incep Bac-ul in februarie, dar ulterior raman corigenti sau repetenti, prof. Surdu nu a putut sa ne raspunda."Noi in principiu nu avem probleme, pentru ca toi absolventii nostri termina liceul. Daca nu intra in Bacalaureatul mare, probabil ca i se echivaleaza competentele. Probabil, nu stiu sa va spun acum.", a declarat directorul adjunct al CNMV.Dincolo de cadrul legal, in ceea ce priveste alegerea lunii februarie pentru sustinerea devansata a probelor de compentente, prof. Mihai Surdu a spus ca, in opinia sa, inconvenientul major ar fi, in mod normal, vremea, dar mai sunt si altele."Anul acesta am avut noroc de o iarna blanda, dar principalul inconvenient ar fi vremea. Si, in plus, faptul ca se incurca putin programul scolii, de exemplu, sunt incurcati profesorii de romana, care trebuie apoi sa recupereze", a punctat acesta.Asteptam in continuare la redactie raspunsurile solicitate de la Ministerul Educatiei, in conditiile in care luni, 12 februarie, zeci de mii de elevi din toata tara care NU au promovat liceul vor incepe sustinerea examenului de Bacalaureat.Oare vom ajunge sa vedem, la fel ca in cazul Revolutiei Fiscale, ca Guvernul da o ordonanta de urgenta pentru a corecta, intr-un fel sau altul, o eroare majora facuta de Ministerul Educatiei sau vom inchide ochii si vom merge cu totii linistiti mai departe?