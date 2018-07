Liceu cu promovabilitate zero la Bac pentru al doilea an consecutiv, intr-o comuna in care nici primarul nu are diploma

"Trebuie sa muncesti zi de zi si nu prea trebuie sa mirosi a prost"

Niciun elev nu a promovat examenul de Bacalaureat, inainte de contestatii, in doua licee din judetul Gorj: Liceul Tehnologic Turburea si Liceul Tehnologic Stoina."Nici nu ma gandeam ca nu vor lua bacalaureatul doi sau trei copii. Am avut o clasa care a sustinut examenul. Cu patru sutimi la media generala nu a reusit un elev. Am trei sau patru copii care nu au picat la nicio materie, dar nu le-a iesit media generala. Am schimbat si profesorii, am adus profesori, oricum s-a cunoscut la romana si la matematica, dar sunt copii care intra la liceu cu media 2, care nu stiu lucrurile elementare.Am vorbit cu domnul primar sa trecem numai pe clase profesionale, de meserii, pentru ca elevii care invata carte tot la oras se duc. Vom face meditatii toata vara cu ei. Si acum am facut pregatire, trimiteam microbuzele dupa ei si veneau cu trei-patru copii", a declarat Gheorghe Benegui, directorul liceului din Turburea.Ion Birca, primarul din Turburea, are 54 de ani si nu a reusit sa obtina diploma de bacalaureat. Acesta nu doreste ca tinerii din comuna sa-i urmeze exemplul si este suparat ca niciun absolvent de la liceul din localitate nu a luat Bacalaureatul."Nu mai am ce sa mai zic. Este fara cuvinte totul. Ce pot sa spun? Sunt suparat, cum sa nu fiu, daca le creez toate conditiile posibile? Asta este!", a declarat Ion Birca.Directorul liceului sustine ca situatia edilului nu are nicio legatura cu rezultatele obtinute de elevii din localitate. "Nu are treaba. Primaria are treaba sa ne ofere conditii, scoala raspunde din punct de vedere al educatiei. Conditiile pe care ni le ofera domnul primar nu sunt in multe comune din judetul Gorj. Sunt microbuze gratuite, copiii cei buni pleaca din localitate si raman doar cei cu media 1 si cu 2", a explicat Gheorghe Benegui.Aflat la al treilea mandat, edilul Ion Barca ii sfatuia, anul trecut, pe elevi, sa-si termine studiile, desi nici el nu a reusit acest lucru. Dupa absolvirea liceului, in urma cu 30 de ani, acesta nu a promovat examenul, insa a mai incercat cand avea 47 de ani, iar ulterior a amanat sustinerea probelor, pentru a se ocupa de campania electorala."Eu cand a fost sa dau bacalaureatul, acum vreo 30 de ani, nu l-am luat. Pentru mine a fost o sansa, pentru ca eu mi-am facut activitatea mea, muncile mele in comuna. Ca l-am luat, ca nu l-am luat, ce importanta mai are pentru mine, cand eu mai am cativa ani si pot sa ies la pensie, ce mai este pentru mine bacalaureatul?Copiii trebuie sa puna mana sa invete (...) . E greu sa ajungi sa ai o sansa ca aceasta, trebuie sa muncesti zi de zi si nu prea trebuie sa mirosi a prost. Trebuie sa ai o situatie, sa pui mana pe munca, sa stii ce inseamna", declara primarul.La Liceul Tehnologic din Turburea, din cei 15 elevi care au dat probele niciunul nu a promovat, iar la Stoina toti cei 17 candidati au fost respinsi.Niciun elev din judetul Gorj nu a reusit sa obtina, in acest an, media 10 la bacalaureat. Cea mai mare medie este 9,98, promovabilitatea fiind, inainte de solutionarea contestatiilor, de 60,61%.