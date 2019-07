LICEUL LAUDE-REUT: 10 generatii de nota 10

Ziare.

com

Astfel, elevii Complexului Educational Laude-Reut reconfirma si anul acesta pregatirea asidua de pe parcursul ciclului liceal, facandu-ne mandri si consolidand statutul de elita al scolii noastre, jumatate dintre absolventi obtinand medii peste 9,50, cea mai mare fiind 9,86, fapt pentru care vor primi trofeul Magna Cum Laude.Complexul Educational Laude-Reut se poate lauda cu promovarea integrala cu note extraordinare la evaluarea nationala si bacalaureat 2019, cu note de 10 la numeroase discipline de examen, precum matematica istorie , sociologie, logica, economie etc., fapt ce ne pastreaza in topul scolilor pentru educatie de excelenta, in spiritul traditiei care ne-a consacrat in mediul academic din Romania.Succesul misiunii asumate de Complexul Educational Laude-Reut in educatie sta in munca depusa de elevi , in increderea investita de parinti si in stradania acumulata a profesorilor, constand intr-o reala si sustinuta instruire diferentiata pe tot parcursul anului scolar, ce asigura deopotriva pregatirea individualizata si suplimentara a elevilor, sub exigenta indrumare.Asteptam generatiile viitoare de liceeni Laude-Reut ce vor atinge performante nebanuite, atat la bacalaureat, cat si la numeroase olimpiade si concursuri. Suntem convinsi ca vor calca pe urmele colegilor lor care au imbogatit palmaresul scolii cu performante internationale, precum medaliile de argint si aur la Balcaniada de Geografie, obtinute in ultimii ani, si aurul absolut obtinut la Olimpiada Internationala de Geografie din randul a 165 de tari participante.Echipa Complexului Educational Laude-Reut ramane astfel dedicata educatiei de exceptie prin care pune pilonii de rezistenta ai viitorului, neobosita si staruitoare, cu fiecare generatie noua careia ii da aripi pentru a cuceri lumea.Multumim tuturor pentru increderea investita in Complexul Educational Laude-Reut! Ne revedem in septembrie cu forte proaspete, vacanta placuta tuturor!