Meditatii gratuite pentru liceenii care dau Bac-ul si admiterea la Politehnica Bucuresti

"Fie ca isi desfasoara cursurile liceale in Bucuresti sau in provincie, elevii claselor a XII-a vor putea beneficia, in perioada, de cursuri de pregatire intensiva lasi, numarul orelor de meditatii depasind cota 200.Acestea vor fi oferitede catre unii dintre cei mai renumiti profesori ai Universitatii Politehnica din Bucuresti, atat pe plan intern, cat si pe plan extern, iar acest amplu proiect se va derula in fiecare zi de, pe toata perioada amintita mai sus", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Responsabil de acest proiect este prorectorul Nicolae Tapus."Ca in fiecare an, incercam sa oferim elevilor care intentioneaza sa studieze la Universitatea Politehnica din Bucuresti un intreg pachet de servicii menite sa ii sprijine pe acest parcurs. De la cursuri gratuite in domeniile de interes major pentru admitere, la, elevii vor beneficia de un sistem de pregatire special adaptat nevoilor si standardelor ridicate ale universitatii noastre", a declarat acesta.Prof.dr. Tapus spune ca generatia urmatoare este una cu totul speciala, pentru ca va fi "generatia cu numarul 200" a Universitatii Politehnica Bucuresti.Programul complet al cursurilor de pregatire este afisat pe site-ul UPB , iar informatiile suplimentare pot fi obtinute accesand adresa de e-mail:sau la numarul de telefon 0214.029.465.C.B.