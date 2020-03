Meditatii online pentru liceenii din mediul rural care se pregatesc de BAC

Ziare.

com

Mai mult decat atat, 5770 de elevi au posibilitatea de a participa la ore online sustinute de profesori pe platforma www.scoaladinvaliza.ro Toate aceste activitati de educatie digitala fac parte din proiectele desfasurate de Fundatia World Vision Romania pentru elevii din mediul rural.Elevii care trebuie sa sustina Bacalaureatul anul acesta sunt in pericol de a ramane in urma la materiile de invatamant la care vor sustine examen, astfel ca profesorii si coordonatorii proiectului, program de burse pentru liceenii din mediul rural desfasurat inca din 2008 de Fundatia World Vision Romania, au demarat un program de meditatii online.Meditatiile online ii ajuta pe cei 82 de liceenii parte a proiectului sa isi duca la bun sfarsit pregatirea pentru examenul de bacalaureat.Elevii care vor beneficia de meditatii sunt din judetele Cluj, Valcea, Vaslui si Ialomita, iar profesorii care vor preda digital in perioada urmatoare provin fie din cadrul liceelor la care invata elevii, fie din scolile sau institutilor educationale partenere.Primele sesiuni de meditatii online la romana, matematica, biologie si informatica au inceput de pe data de 14 martie si functioneaza in continuare fara probleme, pe Skype., a declaratIn cadrul atelierelor de dezvoltare personala, liceeni vor face in perioada urmatoare sesiuni de public speaking cu aplicabilitate individuala, prin care vor invata si fixa elemente de limbaj non-verbal, paraverbal, abilitatile unui bun vorbitor, rolul intonatiei in exprimarea mesajului verbal.Scopul atelierelor este ca elevii sa identifice ce calitati sunt necesare sau trebuie dezvoltate pentru fiecare elev in parte.In perioada inchiderii scolilor din cauza pandemiei de coronavirus, elevii se vor intalni cu psihologii si asistentii sociali ai Fundatiei in grupuri de cate 15-20 de bursieri, tot online, prin intermediul unor aplicatii dedicate care faciliteaza interactiunea.Chiar daca scolile sunt inchise, si profesorii parte din proiectul Scoala din Valiza si-au continuat activitatea de acasa, in online.Astfel ca in doar doua zile, acestia au pregatit 260 de lectii digitale pe platforma www.scoaladinvaliza.ro , iar 50 dintre lectii au fost deja acceste de peste 550 de elevi., a declaratPeste 6.000 de elevi si profesori (5.770 elevi si 320 de profesori) din zece scoli din mediul rural beneficiaza de proiectul de educatie digitala, implementat de Fundatia World Vision Romania si finantat de Fundatia Vodafone Romania.consta intr-o platforma online accesibila profesorilor si elevilor de pe orice dispozitiv conectat la internet, dar si in valize tehnologice mobile, de utilizat in scolile lipsite de resurse.In perioada in care scolile vor fi inchise, profesorii isi vor sustine orele online, live, pe aceasta platforma.World Vision Romania este o organizatie care desfasoara programe de interventie umanitara de urgenta, dezvoltare si advocacy, punand in centrul activitatii sale bunastarea copilului. Organizatia se concentreaza asupra muncii cu copiii, familiile si comunitatile, in scopul depasirii saraciei si nedreptatii.Fundatia lucreaza cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasa, etnie sau gen.World Vision Romania face parte din parteneriatul World Vision International prezent in aproape 100 de tari din intreaga lume. In 30 de ani de prezenta in Romania, am ajutat peste 500.000 de copii si adulti, in aproape 400 de comunitati din 8 judete.World Vision Romania crede in dreptul la sanse egale pentru copiii de la sate si de la oras si de aceea in comunitatile rurale unde este prezenta desfasoara programe de dezvoltare comunitara pe termen lung cu focus pe educatie si reducera abandonului scolar, sanatate si protectia copilului, agricultura si dezvoltare rurala, angajament civic si crestin.Copiilor li se faciliteaza astfel accesul la conditii de viata mai bune prin dezvoltarea durabila a comunitatii in care traiesc.