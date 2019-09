Ministerul Educatiei desfiinteaza corectarea incrucisata intre judete a lucrarilor de la Bacalaureat. Profesorii corectori nu mai trebuie sa fie formati

Ziare.

Principala schimbare se refera la desfiintarea corectarii incrucisate intre judete a lucrarilor. Din 2015 pana in prezent, lucrarile erau corectate si notate de profesori din alt judet decat cel in care absolventii de liceu sustineau examenele. Masura a fost introdusa de fostul ministru Sorin Cimpeanu pentru a se evita fraudele, noteaza EduPedu.ro De asemenea, este eliminatata si obligativitatea ca profesorii care corecteaza lucrarile de la Bacalaureat sa fie formati. Conform alineatului (4) al articolului 9 din Ordinul cu regulile de BAC 2020 publicat in Monitorul Oficial: "cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate,, din randul cadrelor didactice abiltate in domeniul evaluarii prin cursuri de formare recunoscute de Ministrul Educatiei Nationale".Iata si regulile de anul trecut: "cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din randul cadrelor didactice abiltate in domeniul evaluarii, prin cursuri de formare recunoscute de Ministrul Educatiei Nationale. Profesorii evaluatori dintr-un/din judet/municipiul Bucuresti nu evalueaza lucrari ale candidatilor din propriul judet/municipiu".Mentiunea "Profesorii evaluatori dintr-un/din judet/municipiul Bucuresti nu evalueaza lucrari ale candidatilor din propriul judet/municipiu" nu mai apare deloc in ordinul actual.Ordinul privind aceste schimbari a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial sub semnatura ministrului interimar al Educatiei, Daniel Breaz.