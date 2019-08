O eleva eliminata de la bacalaureat a castigat in instanta dreptul la examen

Ziare.

Absolventa a clasei a 12-a la Liceul de Arte "Regina Maria" din Alba Iulia, tinerei i-a sunat telefonul in timp ce era in sala pentru a sustine proba orala la limba engleza si a fost eliminata.Ea a contestat masura la Tribunalul Alba, motivand ca a uitat sa-si lase aparatul alaturi de celelalte obiecte personale in locul pregatit in acest scop din cauza slabei organizari a examenului, mai exact deoarece a fost chemata mai repede sa sustina proba si era grabita.In sentinta instantei se arata ca fata a fost chemata de acasa sa sustina proba la limba engleza cu mult inainte de ora stabilita si afisata, respectiv la ora 12.00 in loc de ora 17.00, iar in timpul probei a fost sunata de o colega care stia ca la ora respectiva fata poate vorbi la telefon.Ea a motivat ca din cauza grabei de a intra in examen si-a uitat aparatul in buzunar.In contestatia facuta, fata a aratat ca fiind vorba de o proba orala, oricum nu ar fi putut folosi telefonul pentru fraudarea examenului, iar interzicerea reinscrierii la examen timp de doi ani, asa cum prevede legea in cazul eliminarii, i-ar putea crea un prejudiciu moral si emotional.De asemenea, fata a adaugat ca a reusit sa obtina rezultate bune si foarte bune la invatatura pe tot parcursul celor 4 ani de liceu, absolvind cu medii mari anii de studii liceale, dar si la olimpiadele scolare la care s-a remarcat si a obtinut premii.Instanta a dispus suspendarea executarii procesului verbal de sanctionare a elevei, tinand cont ca din inregistrarea pusa la dispozitie de Inspectoratul Scolar Alba rezulta ca fata avea telefonul mobil in buzunarul din spate al pantalonilor, fiind practic perfect vizibil pentru oricine, si nu a fost comutat pe modul silentios, existand dubii serioase ca ar fi urmatit fraudarea examenului.De asemenea, s-a tinut cont de faptul ca interdictia de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat o impiedica sa urmeze cursurile de invatamant superior, fiindu-i afectat dreptul de acces la o profesie si de a avea o cariera.Drept urmare, tanara s-a putut inscrie la sesiunea de toamna a examenului, datorita suspendarii procesului verbal. Procesul de anulare a actului administrativ se afla pe rolul Tribunalului Alba si are un prim termen la finele lunii septembrie.