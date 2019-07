Promovabilitatea la Bac a crescut la 75,5% dupa solutionarea contestatiilor

Ziare.

Potrivit unui comunicat al MEN, transmis AGERPRES, in raport cu rezultatele initiale (73,7%), se constata oComparativ cu rezultatele finale din sesiunea iunie - iulie a anului trecut (74,7%), majorarea ratei finale din acest an este de 0,8%.Dupa solutionarea contestatiilor, 89.215 candidati (din 129.167 prezenti) au promovat examenul (in crestere de la 86.794 de candidati reusiti initial).MEN precizeaza ca rata de promovare a celor 16.722 de absolventi din promotiile anterioare este de 26,1%.Au fost depuse: 18.954 la proba E)a), 449 la proba E)b), 15.478 la proba E)c) si 13.118 la proba E)c).In medie, dupa reevaluarea lucrarilor contestate,: 0,58 puncte la proba E)a), 0,67 puncte la proba E)b), 0,46 puncte la proba E)c) si 0,44 puncte la proba E)d).S-au consemnat procente ridicate de promovare in: sectorul 4 al Capitalei (84,92%), judetele Bacau (83,77%), Cluj (86,36%), Braila (83,36%), Brasov (82,81%) si municipiul Bucuresti (82,78%), judetele Sibiu (82,69%), Iasi (82,38%), Galati (81,70%) si Buzau (78,88%).Au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda 84 de candidati. Acestia nu se vor putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni ale examenului national de Bacalaureat, precizeaza Ministerul Educatiei.Nota minima de promovare pentru fiecare disciplina este 5, iar media finala pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidatilor prezenti, incluzand in aceasta categorie si candidatii eliminati.Inscrierea candidatilor pentru a doua sesiune se va derula intre 15 si 19 iulie. Candidatii care promoveaza examenele de corigente se pot inscrie in data de 26 iulie. Probele din sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2019 se vor desfasura intre 21 august si 6 septembrie.