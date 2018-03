Rezultate dezastruoase si la simularea Bac-ului: Mai putin de 40% dintre elevi au trecut examenul

27.104 elevi de clasa a XI-a si a XII-a au obtinut medii intre 6 si 6,99

29.180 de elevi - medii intre 7 si 7,99

20.434 de elevi - medii intre 8 si 8,99

7.509 elevi - medii intre 9 si 9,99

48 de elevi au obtinut media 10

, iar cea mai mare in Iasi, in timp ce la clasa a XI-a cei mai putini elevi cu medii de promovare au fost in judetul Giurgiu, iar cei mai multi in Cluj. In acelasi timp, 48 de elevi au avut medii de 10.Pana la acest moment au fost centralizate 99,99 la suta dintre lucrari, iar rezultatele partiale arata ca 43.800 de elevi de clasa a XII-a au obtinut medii mai mari sau egale cu 6, ceea ce reprezinta, procent mai mare decat anul trecut (38,23 la suta).La clasa a XI-a, 40.475 de elevi au avut medii de promovare, reprezentand 33,73 la suta dintre elevii care au sustinut simularea, in crestere fata de anul trecut (29,85 la suta).Rata cumulata de promovare este de 36,52 la suta.Pe transe de medii:Potrivit MEN,La, 67,7 la suta dintre elevi au obtinut note mai mari sau egale cu 5, mai multi decat anul trecut (59,4 la suta), la- 75,8 la suta, tot in crestere fata de anul trecut (74,1 la suta) si 48,8 la suta lasau, in scadere fata de anul trecut (52,1 la suta).La, sustinuta doar de elevii claselor a XII-a, rata notelor peste 5 a fost de 81 la suta, superioara cu 21 de procente fata de anul trecut - 60,4 la suta.Notele obtinute nu se contesta si nu se trec in catalog. Totusi, in situatiile exceptionale in care sunt elevi care doresc consemnarea notelor in catalog, acestia vor depune o cerere scrisa in acest sens.Elevii claselor a XI-a si a XII-a au sustinut in perioada 19 - 22 martie simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.Probele scrise din prima sesiune a Bacalaureatului se vor desfasura in perioada 25 - 28 iunie, conform calendarului anuntat de Ministerul Educatiei Nationale. Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie si este urmata de depunerea contestatiilor. Intre 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 9 iulie.