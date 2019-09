Rezultate finale Bacalaureat 2019, sesiunea de toamna: Au promovat mai multi candidati decat anul trecut

Ziare.

com

Potrivit Ministerului Educatiei, 11.608 candidati (cu 890 mai multi, comparativ cu prima afisare a rezultatelor) au promovat examenul de Bacalaureat 2019 in aceasta sesiune.Dintre acestia, 8.647 de candidati provin din promotia curenta, iar 2.934 de candidati provin din promotiile anterioare.Rata de succes pentru promotia curenta (2018-2019) a crescut la 36,9% (de la 34,2% inainte de contestatii), superioara cu peste 3,5% fata de a doua sesiune a anului trecut (33,1%).In cazul promotiilor anterioare, procentul candidatilor promovati este de 26% (23,7% inainte de solutionarea contestatiilor).Au fost depuse 12.482 de contestatii, mai multe fata de 2018, cand s-au depus 11.582 de contestatii.In cazul a 3.143 de lucrari, notele au fost modificate prin micsorare sau scadere, media de interventie asupra notelor fiind de aproximativ 0,49 puncte (in plus sau in minus).S-au prezentat 34.815 candidati din totalul celor 43.528 de candidati inscrisi.Din cauza unor fraude sau tentative de frauda, au fost eliminati 70 de candidati. Nu s-a inregistrat nicio medie de 10.