Rezultatele finale la Bacalaureat au fost afisate cu o zi mai devreme

Ziare.

com

"In raport cu rata de promovare generata de rezultatele initiale (26,9%) se constata o majorare de 2,8%, iar in raport cu procentul final din sesiunea a II-a de anul trecut (28,3%), cresterea este de 1,4%. Prin urmare, au promovat examenul de Bacalaureat, in sesiunea august-septembrie, 10.589 de candidati, cu 986 mai multi fata de prima afisare a rezultatelor (9.603) ", precizeaza MEN.Potrivit sursei citate, au fost depuse 11.582 de contestatii, iar, in medie, notele lucrarilor contestate au fost modificate cu aproximativ 0,5 puncte (in plus sau in minus).Dupa solutionarea contestatiilor, s-au inregistrat procente de promovare de peste 35% in judetele Neamt (38,87%), Dolj (38,38%), Bacau (35,71%) si Olt (35,13%) . In judetele Ilfov si Giurgiu rata de reusita a fost sub 20%. In Capitala, rata finala de promovare este de 29,95%.In conditiile in care procesul de solutionare a contestatiilor s-a incheiat mai repede, rezultatele au fost afisate miercuri, atat la centrele de examen, cat si pe site-ul bacalaureat.edu.ro Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, sustinerea tuturor probele scrise si obtinerea notei 5 la fiecare dintre acestea, obtinerea mediei 6 cel putin la probele scrise.Rata de promovare inainte de contestatii a fost de 26,9% si nu s-a obtinut nicio medie de 10, iar rata de reusita in Capitala este de 26,65%.Un numar de 45.052 de candidati s-au inscris pentru a participa la sesiunea a doua a Bacalaureatului din acest an.