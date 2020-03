Scenarii oficiale pentru anul scolar: Bacalaureatul ar putea avea loc in septembrie

Ziare.

com

Cimpeanu a spus la Realitatea TV ca niciunul dintre scenarii nu presupune inghetarea anului scolar."Se lucreaza la trei scenarii, unul este optimist, ia in considerare reluarea scolii la inceputul lunii mai, iar cel mai putin optimist ia in calcul amanarea examenului pentru finalul clasei a VIII-a, Evaluarea Nationala, care ar putea fi organizat la sfarsitul lunii august.In acest al treilea scenariu, Bacalaureatul ar putea fi la jumatatea lunii septembrie. Deci asta este plaja de la cel mai optimist scenariu, la cel mai pesimist. Niciunul dintre scenarii nu ia in calcul inghetarea sau repetarea anului scolar. Nici nu ar avea cum sa se intample asta, in conditiile in care 70% din materie a fost ocupata/predata", a spus Cimpeanu, citat de EduPedu.ro. In conditiile in care ministrul Educatiei a precizat ca cel mai prababil scolile vor fi redeschise dupa Paste, Cimpeanu a punctat ca in cel mai optimist scenariu cursurile vor incepe pe 4 mai.Amintim ca Raluca Turcan a spus, luni, ca exista trei scenarii posibile in privinta anului scolar. "Sunt trei etape posibile, cel putin din perspectiva mea. Una ar fi ca anul scolar sa continue si evaluarile sa fie asa cum au fost prevazute, dar e un scenariu destul de greu de atins, intrucat deja se prefigureaza inchiderea scolilor peste perioada anuntata.Al doilea scenariu ar fi al decalarii evaluarilor, iar al treilea ar fi al repetarii anului, insa vom vedea. E foarte dificil de afirmat acum care va fi solutia", a declarat vicepremierul la RFI Romania.In replica, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a transmis ca ministerul nu ia in calcul sub nicio forma inghetarea anului scolar sau amanarea examenelor nationale cu un an , precizand ca specialistii lucreaza la mai multe scenarii.Apoi, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Consiliul National al Elevilor au transmis ca declaratiile lui Turcan sunt iresponsabile si ca provoaca haos in educatie.