Sesiunea speciala a examenului de bacalaureat va incepe pe 11 mai

Tot in aceleasi zile va avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna pentru absolventii de liceu din partea minoritatilor nationale.In zilele de 9 si 10 mai se va face inscrierea candidatilor la sesiunea speciala de examen, pe 13 si 14 mai se va desfasura proba de evaluare a competentelor lingivistice intr-o limba de circulatie internationala, pe 15 si 16 mai - evaluarea competentelor digitale, pe 18 mai - proba scrisa la limba si literatura romana, iar pe 19 mai - proba obligatorie a profilului.Proba la alegere a profilului (proba scrisa) va avea loc pe 20 mai, iar pe 21 mai - proba scrisa la limba si literatura materna pentru elevii din partea minoritatilor nationale.Afisarea rezultatelor se va face pe 21 mai, in aceeasi zi se vor depune contestatiile.Rezultatele finale, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate pe 22 mai.