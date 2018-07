Teleorman, Giurgiu si Calarasi - judete cu rezultate dezastruoase la Bac

Ziare.

La mai multe licee din Teleorman niciun candidat nu a reusit sa obtina macar media de trecere.Conform datelor publicate de Ministerul Educatiei, rata de promovare a examenului de bacalaureat in judetul Teleorman este, inaintea contestatiilor, de 41,53%. Astfel, din totalul de 2.470 de candidati inscrisi doar 1.026 au obtinut medii peste 6.Noua dintre candidatii care s-au prezentat la examen au fost eliminati pentru tentativa de frauda.La Liceul Tehnologic "Andrei Saguna" Botoroaga, niciunul dintre candidati nu a trecut examenul de bacalaureat. Nici la Liceul Tehnlogic "Emil Racovita" din Rosiorii de Vede niciunul dintre absolventi nu a reusit sa obtina media care i-ar permite sa fie declarat reusit la examenul de bacalaureat.La Colegiul Tehnic "General Praporgescu" din Turnu Magurele un singur candidat a reusit sa obtina diploma de bacalaureat, dupa ce a obtinut la examen media 6,4. La Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu" din Alexandria doar doi candidati au reusit sa obtina medii peste 6, la fel ca la Liceul Tehnologic "Sf. Haralambie" din Turnu Magurele.De asemenea, la Liceul Tehnologic Draganesti Vlasca tot doar doi candidati au reusit examenul de bacalaureat.In Giurgiu rata de promovare la examenul din aceasta sesiune este, inaintea contestatiilor, de putin peste 40%.Cea mai mare medie obtinuta in aceasta sesiune a examenului de bacalaureat in judetul Giurgiu este 9,91, reusita apartinand unei absolvente a Liceului Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" din Bolintin Vale.Topul candidatilor care au reusit sa ia bacalaureatul cu medii mari in judetul Giurgiu este completat de absolventi ai Colegiului National "Ion Maiorescu" din Giurgiu.La nivelul judetului sunt insa mult mai multi cei care nu au reusit sa treaca examenul de bacalaurat.In Giurgiu, rata de promovare este 40,73%.La nivelul judetului exista unitati de invatamant unde doar cativa dintre candidati au reusit sa obtina peste 6 la examenul de bacalaureat.La Liceul Tehnologic din Prundu un singur candidat a reusit examenul, in timp ce la Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" din Calugareni doar trei cadidati au obtinut diploma de bacalaureat.In judetul Giurgiu s-au inscris la examenul de bacalaureat in aceasta sesune 1.409 absolventi de liceu si dintre acestia doar 574 au reusit sa ia examenul.Rata de promovare a examenului de bacalaureat in judetul Calarasi, inainte de contestatii, este de 49,4 la suta, doi dintre candidati reusind sa obtina media maxima.Conform rezutatelor publicate de Ministerul Educatiei, din totalul de 1.588 de candidati inscrisi in aceasta sesiune la examenul de bacalaureat in judetul Calarasi, doar 771 au reusit sa obtina medii peste 6.Astfel, rata de promovare inainte de contestatii este de 49,4 la suta.Doi dintre candidati au reusit sa obtina media maxima, fiind vorba despre absolventi ai unor licee teoretice din orasul Calarasi, respectiv Oltenita.La nivelul judetului zeci de candidati care s-au inscris la examenul de bacalaureat nu s-au prezentat, iar trei dintre candidati au fost eliminati pentru frauda.La liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu" din Dragalina doar un candidat a reusit sa ia bacalaureatul cu media 6,66. Tot un candidat a reusit sa ia examenul si la Liceul Tehnlogic "Ion Ghica" din Oltenita.