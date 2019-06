Un jandarm a batut un elev in timpul examenului de bacalaureat (Video)

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IJJ Giurgiu, Nicoleta Beianu, a declarat, miercuri, ca jandarmul si-a dat azi demisia din functie si va suporta rigorile legii."Imaginile care surprind evenimentul vor fi puse la dispozitia procurorului din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti desemnat sa cerceteze cazul, asiguram opinia publica ca un asemenea comportament nu este tolerat la nivelul Jandarmeriei si ne delimitam cu tarie de situatia care apare in imagini.Vom sprijini organele de ancheta cu tot ceea ce ni se va solicita si, pentru comportamentul lui, subofiterul va suporta consecintele. Regretam acest eveniment si vom lua masuri ca asemenea fapte sa nu se mai repete. In aceasta dimineata subofiterul jandarm s-a prezentat la sediul IJJ Giurgiu si si-a dat demisia", a spus Nicoleta Beianu.Intr-o filmare prezentata in presa apar imagini cu un jandarm care a ridicat mana asupra unui elev de la Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu din Mihailesti, acest incident avand loc luni, 10 iunie."Subofiterul jandarm era angajat in cadrul IJJ Giurgiu din anul 2005, a avut un comportament bun si nu am mai constatat la acesta o situatie de genul acesta. Luni, 10 iunie, subofiterul jandarm care facea parte din Detasamentul Singureni al IJJ Giurgiu asigura masurile de ordine publica la bacalaureat la Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu din Mihailesti, timp in care a atras atentia unor elevi aflati in incinta liceului si care nu sustineau bacalaureatul ca fac prea mult zgomot si deranjeaza examenul de bacalaureat.Un elev i-ar fi adresat injurii si atunci s-a petrecut incidentul ce a fost surprins de camerele de supraveghere din scoala", a incheiat Nicoleta Beianu.Jandarmeria Romana a informat, miercuri, ca a demarat procedurile pentru punerea la dispozitia Parchetului Militar a tuturor informatiilor legate de acest caz, pentru solutionarea cat mai urgenta a cauzei."Jandarmeria Romana dezaproba cu fermitate astfel de comportamente individuale, care aduc atingere onoarei si demnitatii militare si lezeaza integritatea fizica a persoanei, si se delimiteaza de atitudinea jandarmului implicat in incident", afirma conducerea Jandarmeriei Romane intr-o precizare transmisa cu privire la acest caz.Pentru evitarea pe viitor a unor situatii de acest gen, conducerea Jandarmeriei Romane a dispus constituirea unei comisii de verificare si control, care va analiza cauzele ce au condus la producerea acestui eveniment, se mai arata in comunicarea mentionata transmisa de reprezentantii Jandarmeriei.