Un sindicat din invatamant cere ca pentru BAC si Evaluare nota de examen sa fie media anilor de studii

"Asa cum se stie, USLIP IASI a adresat un set de intrebari Prim Ministrului si Presedintelui Romaniei, domnii Ludovic Orban , respectiv Klaus Iohannis . Administratia Prezidentiala a inaintat Memoriul catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, de unde se asteapta un raspuns. USLIP IASI isi mentine cu fermitate punctul de vedere ca Examenele de Bacalaureat si Evaluare Nationala nu pot fi organizate in conditii de siguranta deoarece riscul de infectare va fi foarte ridicat", anunta organizatia sindicala.Conform sindicalistilor, exista numeroase mesaje de ingrijorare profunda din partea parintilor, elevilor si cadrelor didactice cu privire la acest aspect."In acest context dorim sa o citam pe doamna Ministru al Educatiei, Monica Anisie care a declarat, din nou, pe 02.05.2020, la un post national de televiziune ca 'sanatatea elevilor si a profesorilor este cea mai importanta!'. Aceasta axioma nu se potriveste insa cu intentia declarata in aceeasi interventie televizata, de a organiza totusi examenele in lunile iunie si iulie", spun reprezentantii USLIP.In opinia lor, mai este timp pentru a se decide o maniera sigura de a parcurge Bacalaureatul si Evaluarea Nationala."Punctul nostru de vedere este ca echivalarea cu media anilor de studii a celor doua examene este in acest moment unica optiune fezabila de a iesi din aceasta dilema", spun sindicalistii.Ministrul Educatiei Monica Anisie a anuntat ca Evaluarea nationala si bacalaureatul se vor sustine in conformitate cu noua programa si respectand calendarele comunicate deja. Evaluarea Nationala incepe din 15 iunie, iar examenul de bacalaureat incepe cu probele scrise pe 22 iunie si va continua cu probele pentru competente. Calendarul acestora va fi comunicat ulterior.