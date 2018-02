Un ultim recurs la responsabilitatea institutionala

la probele de competente pot fi inscrisi doar absolventii de liceu

Oana Badea este profesor de discipline economice la Colegiul Tehnic Aiud, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei si inspector scolar general adjunct la ISJ Alba.

Ziare.

com

Pot intelege neincrederea semenilor mei atunci cand aud ca bacalaureatul din 2018 a debutat in februarie, in conditii de nerespectare a legii. Pot accepta teama elevilor promotiei curente si a familiilor acestora fata de consecintele semnarii cererii tip intr-o calitate pe care nu o detin, cea de absolventi de liceu.Asa cum stiu ca intreg corpul profesoral implicat in desfasurarea probelor nu si-a imaginat o secunda ca poate fi pus in aceasta situatie complicata de insasi ministerul de resort. Insa, nu pot intelege si nu pot accepta nepasarea cu care organizatorii bacalaureatului rateaza posibilitatea intrarii in legalitate.Asigur elevii, familiile acestora, asa cum ii asigur pe toti colegii mei dascali, fortati sa se conformeze unui ordin de ministru si unui calendar defectuos al examenului ca, de la momentul in care am semnalat public eroarea,. Nu urmaresc demisia nimanui si nici sanctionarea cuiva. In Romania anului 2018, ma incapatanez sa cred ca legea trebuie sa fie respectata.. Foarte putinele explicatii ale celor responsabili cu organizarea acestui examen nu raspund acuzatiilor de nelegalitate. Pentru acuratetea demersului, dar mai ales pentru intelegerea gravitatii situatiei in care ne aflam, ca sistem de invatamant, voi face demonstratia ilegalitatii organizarii bacalaureatului, demontand orice urma de indoiala.Cadrul legal pentru organizarea bacalaureatului este generat de Legea 1/2011, prin articolele 77 si 78, de Ordinul MEN 4792/31.08.2017 privind Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat 2018, precum si de Ordinul 3382/24.02.2017 privind structura anului scolar 2017-2018.Articolul 77 (1) si (2) precizeaza foarte clar CINE are dreptul sa se inscrie la bacalaureat si anume absolventii de liceu. Asadar, calendarul bacalaureatului aprobat de minister prin ordinul 4792/31.08. 2017 incalca articolul 77 (1) si (2) pentru ca, in februarie, nu exista absolventi ai promotiei curente.Articolul 77 (4) stabileste structura examenului de bacalaureat, enumerand probele A,B,C,D si E, unde probele de competente, de la A la D sunt fara loc de interpretare parte integranta si obligatorie a acestui examen. Ca urmare, siconform alineatelor 1 si 2 ale articolului 77.Articolul 78 (7) si (8) stabileste CAND se pot sustine probele bacalaureatului. Astfel, evaluarile A,B,C,D, adica probele de competente, in semestrul al II-lea si E, probele scrise, dupa incheierea cursurilor.Propunand desfasurea probelor de competente in februarie, la inceputul semestrului al II-lea, ministerul nu a coroborat si nu a respectat prevederile articolelor 77 si 78. In plus, a interpretat gresit prevederile art. 2 din OM 3382. Singurul raspuns legal la solicitarea unor structuri asociative ale elevilor era acela ca, in actualul cadru legislativ, probele de competente NU se pot desfasura decat dupa 25.05.2018, dupa finalizarea cursurilor pentru liceenii promotiei curente. Pentru caConform articolului 2 din OM 3382, anul scolar 2017-2018 incepe pe data de 1 septembrie 2017, se incheie pe data de 31 august 2018 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza: semestrul I, 11 septembrie - 2 februarie, semestrul al II -lea, 12 februarie - 15 iunie.Nu eu ci responsabilitatea publica obliga organizatorul examenului la adoptarea unei solutii.Elevii si profesorii sunt cu siguranta exclusi de la orice vina, fiind participanti de buna credinta la acest examen. Ministerul este singurul care poate indrepta situatia dovedindu-si in acest mod buna credinta si mai ales exercitandu-si responsabilitatea intangibila de promotor al legalitatii.Fac un ultim recurs lasi solicit public analiza si respingerea criticilor mele de legalitate, daca pot fi combatute cu prevederi ale legilor in vigoare.In caz contrar, devine obligatorie solutionarea din partea Ministerului Educatiei Nationale precum si aPentru ca, nu-i asa, educatia noastra cea de toate zilele ramane inca prioritate nationala.