Cand incep inscrierile pentru clasa zero - Ministerul Educatiei a publicat calendarul

Ziare.

com

In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscrisi daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.Prima faza a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar se desfasoara intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre 12 si 18 aprilie. Aceasta este rezervata parintilor copiilor care nu au fost inscrisi in prima etapa sau care nu au participat la aceasta etapa, cererile fiind completate din nou, in functie de locurile disponibile.Afisarea in fiecare unitate de invatamant a circumscriptiilor scolare, a planului de scolarizare propus si a numarului de clase pregatitoare se realizeaza in 1 martie.Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unitatii de invatamant la care parintele doreste inscrierea copilului, in interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educatiei. Validarea cererii-tip este obligatorie si are loc in unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea, in prezenta acestuia si a cel putin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, intre orele 8 - 18 (luni-vineri).Fiecare unitate de invatamant in care se organizeaza clasa pregatitoare are obligatia sa organizeze Ziua portilor deschise intr-una din zilele din intervalul 1 - 12 martie. Cu acest prilej, parintii si copiii vor putea vizita scolile si vor putea discuta cu cadrele didactice, spune Ministerul Educatiei."Inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti au responsabilitatea organizarii sau, dupa caz, a reorganizarii circumscriptiilor. Nu in ultimul rand, inspectoratele scolare vor solutiona orice situatie legata de inscrierea in invatamantul primar, in interesul educational al elevului si in limitele legii.Inspectoratele scolare si unitatile de invatamant au obligatia de a asigura permanent, corect si cat mai rapid informarea si consilierea parintilor pe tema prevederilor legii si ale metodologiei", mai spune Ministerul Educatiei.Circumscriptiile scolare, planul de scolarizare, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, perioada de desfasurare a evaluarii dezvoltarii psihosomatice, precum si adresele unitatilor/institutiilor la care se desfasoara evaluarea psihosomatica vor fi afisate pe site-urile inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, precum si ale unitatilor de invatamant.