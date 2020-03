Miercuri incep inscrierile la scoala. Distribuirea elevilor in clase se schimba radical

Ziare.

Parintii cu copiii care implinesc 6 ani in perioada 31 august-31 decembrie 2020 ii pot inscrie in clasa pregatitoare daca dezvoltarea psihosomatica este una corespunzatoare (iar pe a afla acest lucru se da un test la gradinita).Cea de-a doua etapa a inscrierilor va avea loc intre 23 si 30 aprilie.Amintim ca inspectorul scolar general adjunct a Inspectoratului Scolar Bucuresti, Liliana Toderiuc-Fedorca, a anuntat in februarie ca modul in care copiii sunt inscrisi in clasele pregatitoare se va schimba in Capitala . Astfel, de acum inainte elevii vor fi repartizati pe clase in ordinea alfabetica a numelor sau prin tragere la sorti "in sedinta publica organizata de scoala".Timis este primul judet care a aplicat procedura aleatorie de repartizare a copiilor in clasele pregatitoare, inca de acum 4 ani.