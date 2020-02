Ministerul Educatiei schimba radical inscrierea la scoala: Copiii vor fi repartizati alfabetic sau la sorti

Ziare.

Astfel, de acum inainte elevii vor fi repartizati pe clase in ordinea alfabetica a numelor sau prin tragere la sorti "in sedinta publica organizata de scoala"."Concret, fiecare unitate de invatamant va elabora, aproba si asuma prin Consiliul de Administratie algoritmul/metoda de repartizare a elevilor la clasa. Procedura va fi postata pe site-ul fiecarei unitati de invatamant, la avizierul acesteia si va fi diseminata in cadrul zilelor intitulate generic 'Porti deschise'.ISMB propune exemple de algoritm, de tipul aleatoriu/ alfabetic (ordonarea alfabetica pe scoala si distribuirea pe clase, in ordine alfabetica, cate un elev la fiecare clasa existenta: elevul 1 -repartizat la clasa pregatitoare A, elevul 2 la clasa pregatitoare B, s.a.m.d) tragere la sorti in sedinta publica organizata de scoala", a declarat Liliana Toderiuc-Fedorca, pentru Edupedu.ro Aceasta a precizat ca noua procedura "va stopa suprapopularea la anumite clase, riscurile de segregare si discriminare a elevilor, dar si a cadrelor didactice".Ea a adaugat ca unitatile de invatamant vor elabora si pune in aplicare procedura de repartizare la clasa, inaintea inceperii primei etape de inscriere in invatamantul primar.Toderiu-Fedorca a mai spus ca au in vedere ca si repartizarea la clasa a profesorilor pentru invatamant primar sa fie realizata tot prin tragere la sorti.Timis este primul judet care a aplicat procedura aleatorie de repartizare a copiilor in clasele pregatitoare, inca de acum 4 ani.