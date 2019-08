Sute de elevi din Timisoara vor invata in containere

Ziare.

Primaria Timisoara a gasit o solutie temporara pentru a rezolva problema lipsei de spatiu cu care se confrunta unitatile de invatamant cele mai aglomerate. Astfel, anul trecut, institutia a achizitionat primele sase containere modulare, care au fost transformate in sali de clasa pentru Scoala Generala Nr. 30, aflata in cartierul Soarelui. In aceasta unitate de invatamant sunt inscrisi 1.900 de elevi, iar cladirea are o capacitate de doar o mie de locuri.Fiind multumiti de conditiile din aceste containere modulare, reprezentantii Primariei Timisoara au facut demersuri pentru a cumpara astfel de spatii si pentru alte unitati de invatamant care duc lipsa de spatiu."Am alocat fonduri din bugetul local pentru achizitia de spatii modulare pentru Scoala Generala Nr. 30 si pentru Liceul Grigore Moisil, dar achizitia o face unitatea de invatamant. O parte din bani sunt alocati de noi, scolile au si fonduri proprii, au mai primit sponsorizari. De asemenea, ne propunem sa achizitionam inca 20 de sali de clasa modulare pe care probabil ca o sa le scoatem la licitatie in cursul lunii septembrie, pentru a fi folosite in locurile in care va mai fi nevoie pe parcursul anului, pentru o perioada scurta. Cel mai probabil vor fi utilizate de scolile generale nr. 19 si 7, unde sunt elevi care mai fac ore dupa-amiaza si care au nevoie destul de mare de spatiu", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, viceprimarul Timisoarei, Dan Diaconu.De asemenea, Primaria Timisoara a lansat, in aceasta vara, licitatia pentru cumpararea a sase containere modulare si pentru Liceul Waldorf, care ar urma sa fie functionale pe parcursul urmatorului an scolar.Director Scolii Generale Nr. 30, Mihaela Sora, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca aceste containere sunt extrem de utile, elevii invatand in sali mari si aerisite."Noi avem sase containere deja si vom mai cumpara inca un complex de spatii modulare, cu sase sali de clasa, cu hol, cu grupuri sanitare si pe langa asta, noul corp va avea si alte doua sali: sala pentru cancelarie si sala pentru arhiva. Vor invata in aceste spatii copii de la ciclul primar, pentru ca noi acum suntem in pericol sa nu incapem cu clasele a II-a, sunt cate zece clase pe serie. 400.000 de lei am primit de la primarie si 80.000 de lei am obtinut din donatii si sponsorizari pentru cumpararea containerelor. Noi preconizam ca din semestrul al II-lea al acestui an scolar le vom putea utiliza", a afirmat Mihaela Sora.Potrivit directorului Scolii Generale Nr. 30, solutia salilor de clasa in containere este una provizorie, in conditiile in care Primaria Timisoara are un proiect de extindere a cladirii, insa lucrarile nu au inceput inca.