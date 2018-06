A 12-a generatie de diplomati liceeni Lauder-Reut a absolvit cursul de Diplomatie si Afaceri Internationale in cadrul ceremoniei de la Ministerul Afacerilor Externe

Ziare.

Evenimentul s-a desfasurat in prezenta Ministrului Afacerilor Externe, domnul, a Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, domnul, a Presedintelui Comunitatii Evreilor din Bucuresti, ing., a Presedintelui Fundatiei Ronald S. Lauder Romania, doamna, precum si cu participarea a numerosi alti oficiali si membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucuresti, diplomati de cariera, membri ai Lauder-Reut Board of Trustees, elevi, parinti si profesori.Ministrul Afacerilor Externe, domnul, s-a declarat onorat sa le inmaneze personal diplomele de absolvire elevilor Lauder-Reut, viitorii ambasadori ai Romaniei in lume, in acest context aniversar prilejuit de dubla celebrare a anului 2018: Centenarul romanesc si 70 de ani de la infiintarea Statului Israel, incununati de relatii diplomatice bilaterale neintrerupte intre cele doua tari.Domnul Ministru si-a exprimat aprecierile pentru initiativa Complexului Educational Lauder-Reut de a se adapta la cerintele societatii actuale, initiativa rezultata intr-un parteneriat de 12 ani deja cu Ministerul Afacerilor Externe - Institutul Diplomatic Roman, prin care elevii acestei institutii de invatamant beneficiaza de studii de diplomatie, intrucat investitia in educatie este cea mai importanta pentru viitorul unei natii: ...‚ÄÉMinistrul delegat pentru Afaceri Europene, domnul, i-a sfatuit pe elevi sa fie diplomati in fiecare zi, prin ceea ce fac in calitate de indivizi si i-a invitat sa se alature actiunilor de voluntariat si internship deschise in cadrul ministerului pe care il conduce, pentru a contribui la proiectul de preluare de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene in 2019, prin care vom demonstra, ca tara, ca am inteles ce trebuie sa facem la nivel european si ii vom coaliza pe ceilalti membri europeni pentru atingerea unui punct de vedere comun.Intrucat agenda diplomatica nu i-a permis sa participe anul acesta, ambasadorul Statului Israel, doamnaa transmis un mesaj de felicitare elevilor si conducerii Complexului Educational Lauder-Reut:De asemenea, elevii si invitatii au primit un cuvant de suflet transmis de domnul, Presedintele Comunitatii Evreilor din Bucuresti, care i-a indemnat sa studieze si sa munceasca, cat mai mult, intrucat se deschid oportunitati extraordinare in aceasta conjunctura internationala actuala, pe care cu totii o dorim pasnica.Presedintele Complexului Educational Lauder-Reut, doamna, a adus multumiri si a transmis recunostinta profunda tuturor celor care coopereaza an de an la desfasurarea cursului de diplomatie - parteneri, profesori, elevi, apreciind implicarea si deschiderea autoritatilor in pregatirea elevilor pentru viitor.Elevii Lauder-Reut au avut un an diplomatic plin de activitati teoretice si practice, precum vizita la Parlamentul European de la Bruxelles, internship la ambasade, Ministerul Afacerilor Externe si Institutul Diplomatic Roman in cadrul Conferintei Lauder de Diplomatie si Afaceri Internationale pentru invatamantul liceal - "2Day Ambassador" (20-22 martie 2018), conferintele Model United Nations desfasurate in Romania si strainatate la Herzliyah, Maastricht, precum si cea de a 6-a editie a Conferintei LauderMUN (8 - 11 iunie 2018), care isi incheie azi lucrarile si pentru care s-a predat stafeta intre generatii in cadrul ceremoniei de azi, de la Sala Gafencu.Elevii au primit certificatele de absolvire din mana domnului ministru Teodor Melescanu, fiind felicitati si incurajati de toti invitatii, prezentand, la randul lor, discursurile de multumire si apreciere.