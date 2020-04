Asociatiile de elevi atrag atentia asupra pericolului reluarii cursurilor dupa finalizarea starii de urgenta

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat, reprezentantii elevilor considera riscanta reluarea cursurilor, in conditiile in care nu se vor lua hotarari care sa garanteze siguranta elevilor."In ultimele zile, in spatiul public au existat mai multe dezbateri cu privire la posibilitatea redeschiderii unitatilor de invatamant preuniversitar din intreaga tara dupa incetarea starii de urgenta, mai exact, la sfarsitul lunii mai - inceputul lunii iunie.Inclusiv ministrul Educatiei, Monica Anisie, a afirmat in nenumarate randuri ca sanatatea elevilor este prioritatea institutiei pe care o conduce, dar refuza sistematic inca de la inceputul crizei sa intreprinda actiuni care sa faca posibila educatia in mediul online, astfel incat atat siguranta, cat si educatia copiilor sa fie asigurate", se arata in comunicatul transmis de asociatiile elevilor din Constanta, Bucuresti si Ilfov, Maramures si Valcea.Conform sursei citate, printre motivele pentru care in unitatile de invatamant din Romania nu se pot lua in considerare masurile de protectie impotriva COVID-19, asigurand in acelasi timp conditii decente de sustinere a cursurilor, se numara lipsa spatiului necesar in scoli/licee, dar si lipsa conditiilor de igiena.Reprezentantii elevilor considera necesara in primul rand asigurarea tuturor conditiilor de igiena in salile de curs (masti de protectie, manusi si dezinfectanti), dar si in intreaga incinta a unitatilor de invatamant, precum si mentinerea unei distante intre elevi, acest lucru putand fi realizat prin reducerea colectivului unei clase, "mai exact impartirea unei clase pe grupe si intocmirea unui nou orar"."Ministerul Educatiei si Cercetarii trebuie sa clarifice urmatoarele aspecte privind desfasurarea orelor de curs in mediul online, printre care se numara: achizitionarea de dispozitive conectate la internet si durata maxima pe care elevii o vor petrece in fata calculatoarelor", se mai arata in comunicat.De asemenea, asociatiile de elevi din Constanta, Bucuresti si Ilfov, Maramures si Valcea solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii sa pregateasca unitatile de invatamant, astfel incat sa fie garantata siguranta elevilor in cazul in care acestia se vor intoarce la scoala si sa prezinte clar reglementarile necesare invatarii la distanta."Monica Anisie impreuna cu cei de la Ministerul Educatiei trebuie sa se concentreze pe doua lucruri. Sa se asigure ca toti elevii au acces la scoala online acum, nu prin amanarea rezolvarii problemei si speranta ca fiecare localitate in parte va gasi resurse din sponsorizari sau donatii, si sa realizeze ca posibilitatea reluarii cursurilor impune de la sine masuri serioase pentru a asigura igiena si distanta necesara dintre elevi", a afirmat Andreea Sabina Spatariu, presedinte Asociatiei Elevilor din Constanta.