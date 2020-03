De la ce varsta sa invete copiii limba engleza?

Referinte:

1. Perani, D. (1998). The bilingual brain. Proficiency and age of acquisition of the second language. Brain, 121 (10), 1841-1852. doi: 10.1093/brain/121.10.1841

2. Liu, X., Tu, L., Wang, J., Jiang, B., Gao, W., Pan, X., ... Huang, R. (2017). Onset age of L2 acquisition influences language network in early and late Cantonese-Mandarin bilinguals. Brain and Language, 174, 16-28. doi: 10.1016/j.bandl.2017.07.003

3. Ferjan Ramirez, N., & Kuhl, P. (2017). Bilingual Baby: Foreign Language Intervention in Madrid's Infant Education Centers. Mind, Brain, and Education, 11 (3), 133-143. doi: 10.1111/mbe.12144

4. Gardner, R. C. "Stern, H. H., Clare Burstall and Birgit Harley. French: From Age Eight, or Eleven? Toronto: Ontario Institute for Studies in Education, 1975Stern, H. H., Clare Burstall and Birgit Harley. French: From Age Eight, or Eleven? Toronto: Ontario Institute for Studies in Education, 1975. Pp. vi, 122. $2.50." Canadian Modern Language Review, vol. 33, no. 1, Oct. 1975, pp. 96-97. doi:10.3138/cmlr.33.1.96.

5. Scovel, T. (2000). A CRITICAL REVIEW OF THE CRITICAL PERIOD RESEARCH. Annual Review of Applied Linguistics, 20, 213-223. doi: 10.1017/s0267190500200135

6. Nikolov, M. (2009). 1. The age factor in context. In The Age Factor and Early Language Learning (pp. 1-38). doi: 10.1515/9783110218282.1

7. Papalia, D. E., Wendkos-Olds, S. & Feldman, R. D. (2010). Dezvoltarea Umana. Bucuresti: Editura Trei.

Ziare.

com

Fie ca asculti ultima melodie a lui Beyonce pe YouTube, fie ca te joci World of Warcraft sau ca urmaresti un film pe Netflix, astazi intri in contact cu limba engleza permanent, iar cunoasterea sau necunoasterea acesteia face diferenta.Noi am invatat limba engleza ascultand muzica celor de la Abba, urmarind Tom si Jerry pe Cartoon Network sau muzica pop la MTV.Candva prin 2000-2004, am inceput sa integram cuvinte in limba engleza in limbajul de zi cu zi (deadline, task, update, cool, focus) si, in prezent, deja vorbim romgleza la locul de munca.Copiii nostri s-au nascut in plina era a tehnologiei si a globalizarii. Engleza este limba dominanta pe Internet si in relatiile internationale.Este limba in care sunt disponibile majoritatea documentatiilor tehnice si jurnalelor stiintifice, este limba vorbita in 146 tari, de catre 1,132 milioane de persoane (nativi + non-nativi), conform Ethnologue, editia 2020.Sigur, intrand in contact zi de zi cu engleza, iti imbogatesti treptat vocabularul. Insa, nu este suficient.Vocabularul in limba engleza al unui non-nativ este de 2.000-3.000 de cuvinte, in timp ce vocabularul unui nativ cuprinde in jur de 25.000-30.000 de cuvinte (cf. Ethnologue, 2018).Prin urmare, pentru a conversa eficient se impune studiul structurat, voluntar si indelungat al limbii engleze.Astfel, parintii se intreaba, si pe buna dreptate: "Cand ar trebui sa imi incurajez copilul sa invete limba engleza?", "Care este varsta optima pentru a invata o limba straina?", "Nu e prea mult sa invete simultan romana si engleza?", "Nu devine copilul confuz cand invata doua limbi simultan?"Parintii nostri n-au fost constienti de importanta invatarii limbii engleze. Noile generatii de parinti sunt si vor sa ofere cat mai multe oportunitati copiilor lor.In cele ce urmeaza, iti vom prezenta ce spun studiile si la ce concluzii au ajuns specialistii, pentru ca tu sa iei o decizie avizata.Multa vreme s-a considerat ca nu este indicat ca cei mici sa invete o limba straina pana nu o stapanesc pe cea nativa. Parintii si educatorii s-au temut ca invatarea unei a doua limbi prea devreme ar putea genera confuzie in mintea copiilor.Chiar si primele cercetari in domeniu au sugerat ca ar trebui sa expunem copiii la o limba straina incepand abia cu varsta de 11-13 ani.Insa, studiile ulterioare (1) (2) sugereaza ca aceasta temere nu este intemeiata. Si, mai mult de atat, sugereaza ca nu vom deveni niciodata bilingvi foarte buni daca vom invata limba straina dupa varsta de 10 ani.Multi cercetatori in educatie recomanda sa iti incurajezi copilul sa invete engleza cat de devreme posibil, incepand cu varsta de 3-4 ani.Cercetari recente (3) vin cu o ipoteza si mai surprinzatoare: expunerea bebelusilor la o limba straina, prin adresarea directa folosind cuvinte si propozitii scurte, contribuie la dezvoltarea bilingvismului.Cea mai buna strategie de invatare a limbii engleze si a unei limbi straine in general, ar cuprinde doua etape: incepand cu varsta de 3-4 ani se opteaza pentru o invatare involuntara, prin joaca, iar incepand cu 11-13 ani, se recurge la o invatare voluntara, metodica.Primii 3 ani din viata sunt esentiali in dezvoltarea ulterioara. Specialistii in dezvoltarea umana considera ca in acesti primi 3 ani de viata se pun bazele atitudinilor, gandirii, invatarii, stilului afectiv si nu numai.Principalele cai neuronale care faciliteaza invatarea se dezvolta in proportie de 50% in primii ani de viata si in proportie de 30% intre 4 si 8 ani. La 3 ani, creierul are aproximativ 90% din greutatea la varsta adulta.Densitatea sinapselor la nivelul cortexului prefrontal atinge apogeul la 4 ani. Cat de spectaculos este creierul uman, nu-i asa? (7)Prin urmare, invatarea limbii engleze nu ii va crea confuzie copilului, intarzieri in dezvoltarea limbii romane si nici deficite cognitive.Este posibil sa aiba o perioada in care sa amestece cuvintele, sa vorbeasca romgleza, dar se va adapta repede. In timp, va putea face trecerea de la o limba la alta fara probleme.In plus, invatarea unei limbi straine la o varsta frageda contribuie, conform studiilor, la stimularea creativitatii, gandirii critice si flexibilitatii mintale. Toate aceste avantaje cognitive ii vor folosi ulterior copilului, caci vor contribui la succesul academic si la succesul profesional.Cu cat invata engleza mai devreme, cu atat poate pronunta si imita mai bine sunetele noi. La adolescenta, va putea vorbi engleza la fel ca un nativ!Cel mai eficient mod de a invata o a doua limba - spun cercetatorii in educatie, precum Barbara Lust de la Universitatea Cornell - este de a pune copilul mic in situatii in care acea limba il inconjoara.De exemplu, sa iti inscrii copilul la o gradinita sau un after school in care se preda in limba engleza, la o scoala de limba engleza , iar acasa sa aiba pe cat posibil acces la continut multimedia doar in limba engleza.Copii invata rapid prin joc, involuntar, deoarece mintea lor nu este coplesita inca de tot felul de experiente si informatii. Si absorb noile informatii ca un burete!, afirma Mirela Ursu, fondatoarea Centrul Flying Colours din Bucuresti.In perioada dinaintea liceului, parintii incep sa fie din ce in ce mai atenti la rezultatele scolare ale copilului lor si la inclinatiile acestuia.Astfel, de multe ori, cand copilul are 11-13 ani parintii insista ca acesta sa invete limba engleza Chiar daca nu iti inscrii copilul la 3-4 ani la cursuri de engleza sau chiar daca acesta nu invata engleza la gradinita si ulterior la scoala, va intra oricum in contact cu aceasta limba.Este imposibil sa nu! Se aude peste tot! La radio-ul din masina, la televizor, in mall, in supermarket, pe Internet.Niciodata nu este prea tarziu sa inveti o limba straina! Iar studiile (4) arata ca si varsta pubertatii este o varsta optima pentru deprinderea unei limbi straine.Va vorbi fluent peste ceva ani, dar nu este insa garantat ca va vorbi ca un nativ. Dupa 12 ani, sansele de a invata limba straina la nivelul la care ceilalti sa nu isi dea seama ca nu esti nativ scad considerabil (5).De altfel, capacitatea de invatare scade usor si consecvent de-a lungul vietii. Inteligenta sau viteza cu care procesam informatiile si rezolvam probleme isi atinge varful in adolescenta, iar dupa varsta de 35 de ani incepe sa scada usor si consecvent, adultii bazandu-se pe inteligenta "cristalizata", bazata pe experienta si cunostintele dobandite.Copii absorb informatiile ca un burete! Cu cat il inscrii mai devreme la cursuri de engleza, cu atat rezultatele vor fi mai bune!Spuneam mai sus ca unii specialisti recomanda doua strategii de invatare a unei limbi straine: o invatare involuntara, prin joaca, incepand cu varsta de 3-4 ani; o invatare voluntara, structurata, incepand cu 11 ani. Aceasta recomandare ia in considerare si dezvoltarea cognitiva a copiilor.Intre 3 si 6 ani, cresterea cea mai rapida a creierului are loc in ariile frontale care regleaza planificarea si organizarea actiunilor. Iar intre 6 si 11 ani, cresterea cea mai rapida are loc intr-o arie a creierului care sprijina in principal gandirea asociativa, limbajul si relatiile spatiale (7).Se pare ca adolescentii invata mai bine vocabularul si structura limbii, realizand asocieri si generalizari mai multe si mai complexe, ceea ce este si logic, caci se dezvolta capacitatea cognitiva odata cu maturizarea biologica (6).Dar, copii sunt mai buni la capitolul pronuntare! (6) Cand invata engleza inca de la gradinita, copilul dezvolta un accent autentic. Iar cand, la adolescenta, pleaca sa studieze in strainatate, colegii lui raman "gura-casca" atunci cand aud ca nu e nativ britanic sau american., este ideal ca incepand cu varsta de 3-4 ani copilul sa intre frecvent in contact cu limba engleza pentru ca mai tarziu sa o vorbeasca fluent si cu accent nativ.Insa, daca al tau copil nu este deloc motivat sa invete engleza, afla ca se poate invata o limba straina la orice varsta. Da, va fi o provocare, dar nu imposibil! Da, poate nu va vorbi ca un nativ, dar va putea vorbi fluent daca isi va gasi motivatia!Cat de repede si cat de bine invata copilul limba engleza mai tine si de alti factori, nu doar de startul prompt in acest demers. Un cumul si o interactiune fericita de factori biologici, cognitivi si de mediu faciliteaza atingerea performantei.Tot ce pot face parintii si educatorii este sa le asigure copiilor un mediu facilitator, stimulant, pentru ca acestia sa isi atinga potentialul. Modul in care profesorii aleg sa stimuleze cursantii si metodele de predare-invatare-evaluare folosite au un rol foarte mare.Iti poti inscrie copilul la cursuri de limba engleza intr-un centru educational, in afara orelor clasice de la scoala, pentru ca acesta sa beneficieze de metode moderne si creative de invatare, atentia necesara si un mediu atractiv si stimulant.