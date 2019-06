De ziua ei, LINK Academy va face cadou o reducere de 40%

Ziare.

In saptamana aniversara, LINK Academy ofera cadou o reducere de 40% din pretul de inscriere, iar toti cei care se inscriu pana pe 16 iunie primesc si un bonus - un pachet care va ofera posibilitatea, ca dupa finalizarea programului de un an, sa va continuati gratuit perfectionarea atat cat veti avea nevoie.Numarul de locuri disponibile in conditii aniversare este limitat, de aceea, grabiti-va si rezervati-va locul din timp. Mai multe detalii despre preluarea cadoului de la LINK Academy aflati accesand acest link Scolarizarea la LINK Academy este destinata tuturor celor care vor sa aiba succes si sa obtina cunostinte si abilitati practice, care le vor asigura o cariera IT extrem de profitabila. Cursantii LINK Academy pot alege unul dintre cele sase programe si intr-un an, indiferent de nivelul precedent de cunostinte, sa devina experti in programare design 3D si CAD si dezvoltarea aplicatiilor mobile Programul LINK Academy este autorizat de Departamentul de Examinari Internationale al Universitatii Cambridge, iar dupa scolarizare, cursantii primesc certificate care le asigura angajarea pe unele dintre cele mai bine platite joburi din zilele noastre.In functie de dorinta si posibilitatile cursantilor, cursurile se desfasoara in doua moduri: traditional - in sala de clasa, si online - studiu la distanta, asadar perfectionarea in domeniul IT este disponibila si celor care, din cauza obligatiilor, nu au suficient timp sa participe cu regularitate la cursuri.Fostii cursantii LINK Academy au deja cele mai promitatoare joburi si salarii mari si stabile. In doar 12 luni, si voi puteti fi ca ei. Tot ce trebuie sa faceti este sa va inscrieti la LINK Academy Va reamintim ca oferta aniversara LINK Academy dureaza pana pe 16 iunie. Daca si voi vreti ca la anul pe vremea asta sa aveti un job bine platit in IT, acum este momentul potrivit sa faceti primul pas.Profitati de reducerea fantastica de 40% din pretul de inscriere si deveniti expert IT de top in cele mai bune conditii.Numarul de locuri in conditii aniversare este limitat, de aceea, nu mai asteptati, inscrieti-va imediat si asigurati-va un viitor de succes.