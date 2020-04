Elevii nu sunt multumiti de modul in care se desfasoara cursurile online: Volumul temelor este exorbitant

Ziare.

Consiliul Judetean al Elevilor Constanta, structura reprezentativa a beneficiarilor primari ai educatiei din judetul Constanta, trage un semnal de alarma cu privire la practicile abuzive ale cadrelor didactice care sustin cursuri online si care ignora cu desavarsire recomandarile Ministerului Educatiei si Cercetarii.Conform sursei citate, desi atat Ministerul Educatiei si Cercetarii cat si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta au transmis catre scolile din judet note interne privind modalitatea in care trebuie sa se desfasoare orele online, "nu putine sunt cazurile in care elevii primesc, in aceasta perioada, un volum nejustificat de teme, note sau chiar absente".Reprezentantii elevilor sustin ca orele in spatiul virtual nu substituie recuperarea fizica a cursurilor, iar profesorilor le este interzis sa predea noi continuturi in perioada aceasta, sa noteze elevii sau sa ii oblige sa participe la ore."Aceste cursuri ar trebui sa aiba doar caracter recapitulativ, de consolidare a informatiilor dobandite pana acum, nicidecum sa reprezinte o metoda prin care cadrele didactice sa predea lectiile incluse in programa scolara, insa nefinalizate la momentul inchiderii unitatilor de invatamant. Am intalnit cazuri in care elevii primeau tema de scris 20 de pagini de pe o zi pe alta, sub amenintarea notelor mici pe care profesorii le vor acorda dupa intoarcerea la scoala. Este regretabil ca, in loc sa profitam de aceasta perioada pentru a consolida informatiile dobandite pana acum, suntem nevoiti sa facem fata la un volum exorbitant de teme, sub amenintarea unor masuri coercitive.", a declarat presedintele Consiliului Judetean al Elevilor Constanta, Silviu Morcan.Consiliul Judetean al Elevilor Constanta incurajeaza elevii sa participe la cursurile online, insa ii indruma pe acestia sa sesizeze abordarile iresponsabile adoptate de catre unele cadre didactice.De asemenea, structura invita elevii sa ia parte la sesiunile de pregatire online, sub umbrela campaniei "Homeschooling with CJE Constanta", acolo unde vor avea loc cursuri cu profesori voluntari, in vederea consolidarii continuturilor pentru clasele a VIII-a si a XII-a.Responsabilitatea trebuie sa reprezinte un temei al procesului educational, cu precadere in aceste momente tensionate.