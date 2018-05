Limba engleza, sarbatorita la cea de a VII-a editie a Balului Britanic

Ziare.

Cu o traditie deja renumita printre evenimentele cu miza profunda pentru educatia si viitorul copiilor din Romania, Balul Britanic va avea loc pe 8 iunie 2018, in gradina Hotel Caro din Bucuresti.Balul Britanic este un eveniment de inalta tinuta pentru Bucuresti. In fiecare an, evenimentul beneficiaza de spriijinulsi de atentia", a declaratBalul se afirma ca un eveniment educational si cultural de elita, in cadrul caruia copiii cu rezultate exceptionale la limba engleza vor trece in revista rezultatele obtinute de-a lungul anului.Balul Britanic premiaza elevii English Kids Academy din clasele II - XII si elevii participanti la concursul de engleza Fonix. De asemenea, in aceeasi zi vor fi stranse fonduri care vor fi donate unor importante cauze caritabile.Aflat deja la a saptea editie, Balul Britanic sustine si promoveaza invatamantul de calitate si valorile in societatea romaneasca.Evenimentul, la care sunt asteptati aproximativ 600 de invitati, prezinta un program cultural complex, incluzand reprezentatiile artistice ale copiilor prezenti la eveniment, dar si pe cele ale unor artisti cunoscuti.Multumim tuturor partenerilor implicati pentru sprijinul acordat: Game Developers Academy, Humanitas, Happy Cinema, Cartemma, Oraselul Cunoasterii, Siviero Maria, Fidgetz, LEGO® Romania, Vertical Spirit, Olympus, Aqua Carpatica, Betty Ice, Carturesti, Editura ALL, Editura Niculescu, Elite Art Gallery, ETi Foods, Floraria Magnolia, Fundatia Sensiblu, Fundatia Vodafone, Ideal Board Games, Metropolitan Life, Rin Grand Hotel, Vavian Pharma.International House Bucharest este liderul cursurilor de limba engleza din Romania (pozitie certificata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, timp de 5 ani la rand) si este membru al International House World Organization, organizatie care numara peste 150 de centre de limbi strane in peste 50 tari. International House, cu o existenta de peste 60 de ani pe piata produselor culturale si avand sediul in Londra a pus bazele standardelor predarii limbii engleze in lume - primul curs de pregatire a profesorilor de engleza din lume a avut loc in International House in Londra, acum mai bine de 50 de ani.International House este prezenta pe piata din Romania de 14 ani.Obiectivele International House Bucharest sunt de a creste motivatia copiilor de a studia limba engleza, intrucat cunoasterea limbii engleze reprezinta o conditie pentru a putea accesa studii in strainatate sau locuri de munca de succes.International House Bucharest faciliteaza studiul limbii engleze de catre copii, acordand acces la educatia britanica prin oferirea de premii sau burse in Marea Britanie.English Kids Academy este divizia International House specializata in predarea limbii engleze pentru copii. English Kids Academy, prin International House Bucharest, este singurul centru acreditat de pregatire a profesorilor in predarea limbii engleze pentru copii si adolescenti, curs de calificare a profesorilor moderat de Universitatea din Cambridge.