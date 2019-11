Marea oferta de Black Friday la LINK Academy si BusinessAcademy: 2 programe la pret de 1

Sansa pe care nu trebuie sa o ratati

Sa invat ceva despre design sau sa ma orientez spre programare? Sa aleg PR sau marketing? Ce ar fi mai potrivit pentru mine: SEO sau publicitatea PPC?V-ati gandit sa le invatati pe amandoua?siisi lanseaza anul acesta putin mai repede oferta de Black Friday, cunoscuta pe plan global pentru mari vanzari si reduceri.Datorita acestei oferte unice, toti cei interesati care se inscriu la scolarizarea de un an de zile, vor putea sa frecventeze anul urmator,. Deci, veti primi 2 programe - dar veti plati doar unul, la pretul redus al inscrierii din toamna.Oferta este valabila in perioada, asa ca reactionati imediat si profitati de ocazia de a deveni expert de succes in mai multe domenii aflate la mare cautare.Inscrieti-va la aceasta oferta speciala a LINK Academy sau profitati de beneficiile mentionate la BusinessAcademy , valabile pana pe 24 noiembrie.Observand dorinta si nevoia cursantilor de a se inscrie la mai multe programe pentru a dobandi cunostinte din mai multe domenii de afaceri cautate, LINK Academy si BusinessAcademy profita de Black Friday pentru a oferi cursantilor exact ce isi doresc.Adesea, designerii grafici au nevoie de abilitati suplimentare din domeniul designului web, iar programatorii JavaScript vor sa se perfectioneze si ca programatori PHP, devenind astfel experti frontend si backend.Pe de alta parte, pe langa abilitatile IT de specialitate, programatorii au nevoie si de abilitati de management al proiectelor IT si al afacerilor IT.Pe piata calificarile necesare pentru anumite pozitii se intercaleaza de foarte multe ori, asadar expertii PR au nevoie de cunostinte din marketing, iar cei care se ocupa de publicitatea online trebuie sa stie cum functioneaza si tehnicile SEO.Pe langa combinatiile mentionate, LINK Academy si BusinessAcademy mai recomanda si:● Frontend JavaScript Development + PHP Web Development● Java Development + Android Development● Antreprenoriat + Managementul proiectelor● Microsoft Administration + Network Administration● Design Web + Print & Graphic Design● Cambridge Business Program + International Business● Java DevelopmentMai multe despre toate programele puteti afla pe site-urile LINK Academy si BusinessAcademy In timp ce multi, in ciuda faptului ca muncesc zilnic, nu reusesc sa castige peste medie, cei care au inteles rentabilitatea abilitatilor IT, de afaceri si de internet nu au probleme cu veniturile. Astfel, salariul mediu al unui programator din Romania ajunge la 1450 EUR, dar castiguri similare au si antreprenorii, expertii SEO si managerii PR.Pentru a ajunge intr-o astfel de pozitie, aveti nevoie de abilitati practice pe care sa le folositi in situatii reale. Tocmai pentru ca inteleg importanta aplicarii abilitatilor asimilate, LINK Academy si Business Academy ofera cursantilor exclusiv cunostinte concrete.La LINK Academy puteti sa va perfectionati pentru cele mai cautate profesii din IT. Cursantii invata si dezvolta tehnici reale de programare, administrare IT, design si utilizare a instrumentelor software cu suport constant din partea unor experti recunoscuti. La fel, scolarizandu-va la BusinessAcademy obtineti abilitati, cunostinte si resurse de afaceri care va pot aduce castiguri imediate.Ambele institutii sunt autorizate de catre Departamentul de Examinari Internationale Cambridge, precum si de companii si organizatii de top din sfera IT si a afacerilor, precum Microsoft, Google, Zend Technologies, Adobe, CompTIA, Oracle, Cisco, Autodesk, MikroTik, Linux Professional Institute etc.Va reamintim, oferta desi doar in aceasta perioada va puteti inscrie la doua programe de la LINK Academy sau Business Academy la pret de unu.Inscrieti-va daca doriti sa va perfectionati in mai multe domenii IT sau daca sunteti interesat sa incepeti sa va dezvoltati propriile abilitati de afaceri