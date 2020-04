Mediul online si stilurile de invatare ale limbii engleze

Ziare.

Indiferent de modalitatea de invatare - in sala de curs, "face to face" sau in mediul online, in clase virtuale, acesti factori conteaza la fel de mult, ajutand la sedimentarea informatiilor.Fiecare dintre noi are un mod diferit in care prefera sa i se prezinte informatiile, le proceseaza si le acumuleaza. In functie de aceste preferinte si de(vizual, auditiv, kinestezic), punem in practica intuitiv, involuntar sau constient diverseUna dintre cele mai populare si simple teorii privind stilurile de invatare este VAK (Visual, Auditory & Kinesthetic). Stilurile de invatare VAK au fost dezvoltate initial de profesorul universitar dr. Walter Burke Barbe din S.U.A. si ulterior de profesorul Neil Fleming, de origine neozeelandeza.Retii mai bine cand scrii? Atunci cand recapitulezi sau inveti ceva, iti place sa utilizezi diagrame, scheme, imagini si sa colorezi diferit informatiile? Cand povestesti o vacanta unui prieten, ai tendinta de a vorbi mai mult despre cum aratau oamenii, despre culorile vegetatiei, cladirilor?Inveti mai bine cand asisti la demonstratii practice? Iti amintesti mai degraba fetele oamenilor decat numele lor? Atunci cand citesti o poveste, un roman sau o stire iti imaginezi frecvent scenele descrise in text? Daca ai raspuns DA la majoritatea intrebarilor, atunci te incadrezi inAtunci cand povestesti o vacanta unui prieten, ii descrii in detaliu muzica, sunetele si zgomotele pe le-ai ascultat acolo? In locul ziarelor si revistelor tiparite, stirilor online, blogurilor preferi radioul, televizorul, podcasturile, vlogurile? Cand inveti ceva nou, preferi mai degraba sa asculti discutii / cursuri inregistrate, podcast-uri sau audiobook-uri?Daca ti se spune ceva o data, iti amintesti ce ti s-a spus, fara sa fie nevoie sa ti se repete informatia? Sa citesti sau sa pronunti cu voce tare te ajuta sa inveti mai bine? Iti place sa vorbesti la telefon? Cand citesti o carte acorzi mai multa atentie dialogurilor? Daca ai raspuns DA la mare parte din aceste intrebari, atunci te incadrezi inObisnuiesti sa gesticulezi cand vorbesti? Cand trebuie sa notezi anumite informatii, preferi sa nu scrii fraze sau paragrafe, ci sa desenezi diagrame, imagini reprezentative? Iti place sa desfaci in parti componente, sa asamblezi sau sa repari anumite lucruri, precum telefonul, calculatorul, bicicleta, motorul masinii, electrocasnicele etc.?Preferi activitatile fizice in timpul liber, precum sportul, gradinaritul, plimbarile etc.?Iti place sa te misti in voie cand lucrezi sau inveti? Daca trebuie sa explici o procedura sau o tehnica, preferi sa o demonstrezi? Preferi sa mergi "pe teren", la fata locului, sa testezi tu o teorie, un principiu, sa pui tu mana pe un obiect pentru a-l evalua, decat sa iti petreci timpul singur intr-o biblioteca sau in fata calculatorului cautand informatiile obtinute de altii?Esti activ aproape tot timpul si iti este greu sa stai linistit mult timp? Cand citesti, obisnuiesti sa iti misti buzele? Conceptele abstracte iti dau batai de cap? Daca ai raspuns DA la majoritatea intrebarilor, atunci te incadrezi inCursantii folosesc toate cele 3 principale stiluri de invatare, insa doarsuntdicteaza cea mai buna strategie de invatare pentru o persoana. De exemplu, daca preferi sa inveti vizual, vei tinde sa folosesti in mare parte videoclipurile si prezentarile cu imagini si diagrame atunci cand vrei sa inveti cuvinte noi sau fraze conversationale noi in limba engleza.● Urmaresti un film, un videoclip, un material multimedia, o animatie, un desen animat in limba engleza.● Urmaresti o demonstratie video in limba engleza, precum prepararea unui fel de mancare sau asamblarea unei piese; eventual cu subtitrare in limba romana.● Profesorul iti arata obiecte din clasa si iti scrie denumirea lor in limba engleza pe tabla.● Profesorul aduce in fata clasei un elev si va propune sa descrieti in detaliu in limba engleza vestimentatia acestuia.● Transcrii cuvintele si regulile gramaticale ale limbii engleze in stilul tau: cu sageti, diagrame, culori diferite, sublinieri de cuvinte.● Urmaresti videoclipuri si asculti podcast-uri sau audiobook-uri in limba engleza.● Discuti cu un coleg / cu profesorul in limba engleza.● Verbalizezi de unul singur pe o anumita tema in limba engleza.● Citesti cu voce tare un discurs in limba engleza.● Canti versurile unei melodii in limba engleza sau dialogul dintr-un musical.● Desenezi diagrame sau ilustratii care sa te ajute sa tii minte cuvintele recent invatate la engleza.● Apelezi la jocuri de rol reprezentative pentru grupul de cuvinte pe care vrei sa il inveti; de ex., daca vrei sa inveti timpul si ora in limba engleza, iti imaginezi ca vrei sa cumperi un bilet de la gara.● Asisti la sau sustii demonstratii in limba engleza.● Te misti sau folosesti o mingiuta antistres in timp ce citesti sau repeti.● Folosesti flipchart-ul, tabla de scris cand inveti, precum si markere colorate.● Iei frecvent pauze pentru a face putina miscare.Nu putem spune ca exista un stil de invatare mai bun decat altul, insa unele sarcini pot necesita stiluri diferite de invatare. Astfel, cursantii pot apela la un anumit stil de invatare pentru unele sarcini si la alte stiluri de invatare pentru alte sarcini.De exemplu, pentru a invata cum sa explici in limba engleza o harta a unui centru comercial cu mai multe magazine si spatii de recreere, stilul de invatare practic / kinestezic ar fi cel ideal.Astfel, poti desena o harta cu creta pe asfalt si, in timp ce te deplasezi spre o locatie, explici cum ai ajuns acolo si unde sunt situate punctele de interes.ori de cate ori este posibil. In modul acesta, memoram pentru o perioada mai lunga de timp informatiile si le reactualizam mai repede.Studiile releva ca nu exista un stil mai eficient ca altul in invatarea limbii engleze. Sau, altfel spus, stilurile de invatare nu pot prezice cat de bine vor invata cursantii limba engleza. Totul tine de preferintele personale si de metodele dobandite in cultura din care acestia fac parte.In mod traditional, acesti factori si preferinte se rasfrangeau diferit in functie de mediul de invatare: online, in fata unui computer respectiv clasic, in sala de curs, fiecare mediu avantajand un anumit stil de invatare.Odata cu progresul tehnologic au devenit insa accesibile la scara larga instrumente care estompeaza dezavantajele distantei dintre cursanti si profesor: conexiuni internet de banda larga, camere video hd, tablete grafice etc.Aceste instrumente, folosite in cadrul unor programe si metode ce au la baza studii realizate in acest sens, maximizeaza procesul de asimilare a unor noi cunostinte in mediul online, inclusiv pentru cei care prefera situl de invatare kinestezic.Pentru copiii si adolescentii care se pregatesc in cadrul claselorpentru examenele de limba engleza Cambridge sau IELTS, trebuie spus ca cele 3 stiluri de invatare se impletesc intr-un mod fericit, avand la baza programele Cambridge de invatare a limbii engleze.Platformele online includ optiuni multiple si realizeaza un mix echilibrat intre invatarea vizuala (videoclip, background virtual, material multimedia, animatie, desen animat in limba engleza, feedback nonverbal - toate postate de catre profesor in timp real), auditiva (videoclipuri, material audio) si kinestezica (se pot realiza si impartasi in mod direct activitati practice, se poate folosi whiteboardul simultan cu profesorul si ceilalti colegi din grupa de lucru).Daca ai observat ca ai tendinta de a invata mai bine utilizand materiale vizuale si auditive, atunci incearca sa introduci in rutina ta cat mai multe strategii din aceste categorii.De exemplu, nu te limita doar la ascultarea de podcast-uri si audiobook-uri pentru a deprinde accentul britanic sau american, urmareste si videoclipuri sau filme.Daca ai un singur stil de invatare dominant, incearca sa introduci si strategii care tin de alte stiluri, in functie de caracteristicile informatiei pe care trebuie sa o retii.Profesorii cu experienta in predarea limbii engleze si cu deschidere catre nou detin un intreg arsenal de metode si strategii de "predare - invatare - evaluare".Unele scoli de stat si mare parte din scolile private organizeaza cursuri de engleza in care includ tehnologii de ultima ora, precum tabla interactiva, ochelarii 3d / VR precum si multiple resurse online, cu scopul de a crea lectii cat mai atractive si interactive.Astfel se acopera toate stilurile de invatare si se utilizeaza diverse strategii de predare si invatare, tocmai pentru a satisface nevoile tuturor cursantilor, indiferent de stilul de invatare dominant al acestora.Pentru o perioada lunga de timp, profesorii au folosit adesea stilul de invatare care le era lor la indemana si nu se intrebau cum sa isi adapteze procesul de predare pentru fiecare cursant sau pentru fiecare categorie de cursanti in parte.Abordarea multi-senzoriala presupune un efort sustinut de colectare a resurselor si materialelor educative potrivite fiecarui stil de invatare.In plus, trebuie investit timp in identificarea stilurilor de invatare specifice fiecarui cursant si incadrarea lui intr-o grupa compatibila ca varsta, nivel de engleza si stil de invatare.In acest mod, profesorii care aplica aceasta abordare multi-modala isi ajuta cursantii sa fie expusi la limba engleza intr-un mod cat mai adaptat stilului lor personal, astfel incat invatarea sa se intample natural si eficient.Te invitam sa faci alegerea perfecta pentru excelenta in educatie. Flying Colours misiunea noastra este sa oferim cel mai potrivit mediu pentru invatarea limbii engleze.Copii sau adulti, incepatori sau cu nivel avansat de engleza, oferim cursuri si programe personalizate de engleza atat "face to face" in sala de curs cat si online, intelegand unicitatea fiecarui cursant.Suntem parteneri British Council in pregatirea examenelor Cambridge si IELTS si Centru Oficial de Pregatire si Pretestare pentru examenele Cambridge - recunoscut si premiat de Cambridge English pentru rezultatele obtinute.Flying Colours este centru premiat Cambridge 2020 in cadrul competitiei Preparation Centre Awards - organizata de Cambridge Assessment English, care premiaza cele mai bune centre de pregatire Cambridge din Romania.