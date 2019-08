Ministerul Educatiei a decis: Noul an scolar incepe pe 9 septembrie

vacanta de iarna - 21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020;

vacanta de primavara - 4 aprilie - 21 aprilie 2020;

vacanta de vara - 13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor incepe cursurile anului scolar 2020 - 2021.

Ziare.

com

"In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educatiei Nationale, de a stabili data inceperii noului an scolar prin consultarea tuturor partilor implicate, ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019 - 2020 sa fie luni, 9 septembrie. Decizia a fost luata ca urmare a discutiilor purtate intre reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale si partenerii sai de dialog social", se arata intr-un comunicat al MEN.Semestrul I va incepe pe 9 septembrie si se va incheia pe 20 decembrie 2019, iar semestrul al II-lea va incepe pe data de 13 ianuarie si se va incheia pe 12 iunie 2020, cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de saptamani.Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel:Clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar se incheie in data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a - in data de 5 iunie 2020.Pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor mai sus-mentionate, si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri.In urma cu o saptamana, premierul Viorica Dancila rugase ministrul Educatiei sa ia in considerare inceperea anului scolar in 16 septembrie si nu in 9 septembrie, cum fusese stabilit, avand in vedere solicitari ale patronatelor din turism in aceasta privinta.De asemenea, Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a anuntat ca a depus la Ministerul Turismului o adresa prin care solicita ca anul scolar 2020-2021 sa inceapa in 14 septembrie , avand in vedere ca anul acesta Ministerul Educatiei a decis inceperea scolii in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat in 2018 si ca in fiecare an, incepand cu luna august, detinatorii de structuri de cazare din Romania pregatesc urmatorul sezon turistic.