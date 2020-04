Ramaneti acasa si dobanditi cunostinte noi: LINK Academy va ofera cursuri online gratuite

Ziare.

Insa, cand totul va trece, ca sa aveti o reintoarcere cat mai lina la viata voastra normala, puteti profita si altfel de acest moment - perfectionandu-va cunostintele si abilitatile.Aici intervin cei de la LINK Academy, care au decis sa ofere cadou cateva dintre cele mai populare cursuri studiate la aceasta institutie internationala de training al expertilor IT, tuturor celor care doresc sa progreseze in cariera sau sa se pregateasca pentru a-si gasi un job nou.Deja de mult timp, la LINK Academy, parte a companiei LINK group, se foloseste cu mare succes primul si cel mai modern sistem de invatare Distance Learning Platforma LINK Academy Distance Learning a fost creata dupa standardele unor universitati de top din lume, motiv pentru care cunostintele dobandite de cursanti in acest fel nu raman in urma celor pe care le dobandesc in mod traditional in salile de clasa.In unele aspecte, chiar le depasesc. Platforma Distance Learning este disponibila 24h zilnic, 7 zile pe saptamana, si va ofera posibilitatea sa finalizati scolarizarea completa oriunde v-ati afla, folosind laptopul si calculatorul, dar si telefoanele inteligente si tabletele gratie aplicatiilor LINK Academy iOS si Android Acum aveti sansa sa vedeti cum puteti invata prin intermediul acestei platforme, complet gratuit! Expertii de la LINK Academy au pregatit cele mai cautate cursuri cu ajutorul carora in urmatoarele saptamani, veti dobandi cunostinte utile din cele mai cautate domenii: IT si business.Pentru a dobandi abilitatile necesare avansarii in cariera sau gasirii unui job nou, LINK Academy va aloca in fiecare saptamana cursuri online gratuite tuturor celor care se inscriu.Astfel, veti putea urma cursuri focusate pe cele mai cautate domenii IT sau de afaceri: de la cursuri de programare, cursuri de design si CAD, pana la cursuri de limbi straine si abilitati IT de business.Cursurile sunt pentru incepatori si nu necesita cunostinte prealabile pentru a le urmari, dureaza 30 de zile si le puteti frecventa imediat dupa inscriere. Dreptul la inscriere il au toti cei interesati.Ca sa intrati in lumea IT, trebuie sa dobanditi o educatie de calitate si sa va pregatiti pentru viitoarea ocupatie.Cursurile pe care le veti urma va pot ajuta sa descoperiti domeniul care va intereseaza cel mai mult si apoi sa va continuati perfectionarea in directia potrivita la unul din departamentele LINK Academy.Scolarizandu-va la LINK Academy, in doar 12 luni puteti asimila cunostinte necesare care va vor introduce intr-unul din cele mai cautate 6 domenii IT: programare, administrare, design si multimedia, design 3D & CAD, IT business sau dezvoltarea aplicatiilor mobile.Pe langa cunostinte de specialitate, pe perioada scolarizarii la LINK Academy veti beneficia si de sustinere deplina in construirea carierei Dovada sigura a expertizei dvs. si un mare avantaj la angajare il vor reprezenta certificatele recunoscute pe plan international , precum Cambridge, Oracle, Zend, Microsoft, Autodesk, Adobe si altele, pe care le puteti dobandi gratuit dupa incheierea cu succes a scolarizarii.Echipati cu cunostinte IT practice, un certificat oficial si experienta practica, pe care le veti dobandi in doar un an de scolarizare, aveti sanse excelente sa incepeti o cariera de succes in IT.Saptamana aceasta LINK Academy ofera cadou cursul WordPress gratuit, unde veti invata cum se creeaza site-uri, respectiv cum se folosesc numeroase instrumente pentru editarea lor si cum sa creati singuri un site - pentru voi si pentru altii.Inscrieti-va aici si incepeti sa invatati chiar de azi.Ca sa nu ratati vreun curs pe care LINK Academy il va oferi in urmatoarele saptamani, accesati aceasta pagina cu regularitate.