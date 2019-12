Schimbati-va viata in anul 2020: Inscrieti-va la LINK Academy cu doar 68 euro pe luna

Profitati de Noul An pentru a va crea noi oportunitati pentru obtinerea succesului in domeniul IT

In atingerea acestui scop va poate ajuta si LINK Academy , care pentru Noul An va ofera o reducere de 40% la toate programele de scolarizare pentru cele mai cautate si bine platite joburi in IT.Anul Nou incepe cu o oferta care poate reprezenta cea mai buna decizie luata de sarbatori.Pana pe 3 ianuarie, LINK Academy va asigura inscrierea la cel mai mic pret al anului , asadar scolarizarea anuala pentru unul dintre cele mai bine platite joburi in IT poate incepe de la doar 1.199 euro sau cu doar 68 de euro pe luna, daca alegeti plata in rate.Daca sunteti interesati de domeniul IT, aceasta este oportunitatea unica de a va schimba viata in anul 2020, de a va asigura succesul si de a dobandi competentele necesare pentru jobul si salariul dorit.De ani buni, in domeniul IT se gaseste cel mai rapid un job, iar previziunile indica faptul ca aceasta tendinta va continua si in viitor.Totusi, atunci cand va alegeti cariera, este foarte important sa va ganditi care dintre domeniile IT corespunde intereselor voastre, pentru ca, pe langa un salariu excelent si oportunitatea de a gasi rapid un job, sa va si mandriti cu ceea ce faceti.Oferta de Anul Nou la LINK Academy va permite, in unele conditii speciale, sa incepeti sa va construiti o cariera de succes intr-unul din cele 6 domenii IT principale : Programare, Design si multimedia, Administrarea retelelor, IT business, Design 3D si CAD sau Dezvoltarea aplicatiilor mobile.Prin scolarizarea la unul dintre aceste programe veti dezvolta competente care va vor permite sa va ocupati in mod profesional cu scrierea codurilor de programare, cu administrarea retelelor de calcul sau cu crearea aplicatiilor mobile, care sunt astazi parte inevitabila a vietilor noastre.Pe langa aceasta, puteti opta si pentru crearea obiectelor 3D si a altor solutii grafice sau pentru conducerea proiectelor IT, conceperea campaniilor de marketing online si multe altele.Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa alegeti departamentul dorit si in mai putin de un an de zile de la inceperea scolarizarii veti deveni un profesionist calificat, facand parte din domeniul care inregistreaza cea mai rapida crestere.Prin scolarizarea la LINK Academy aveti posibilitatea sa obtineti unul dintre certificatele recunoscute in domeniul in care v-ati perfectionat.In acest fel, obtineti o dovada a cunostintelor dobandite si deveniti un profesionist calificat, care nu va avea concurenta pe piata si care isi va gasi foarte usor jobul dorit.Acum aveti posibilitatea sa obtineti certificate recunoscute pe plan international, care vor reprezenta o referinta pentru o cariera de succes, deoarece LINK Academy colaboreaza la cel mai inalt nivel de parteneriat cu institutii si companii IT lidere, cum ar fi Microsoft, Adobe, Oracle, Zend sau Departamentul pentru Examinare Internationala a Universitatii Cambridge, acestea fiind doar unele dintre adresele de la care va pot ajunge certificate de renume dupa sustinerea cu succes a examenelor.Anul Nou este cea mai buna oportunitate pentru a lua decizii si pentru a face ceva cu viata voastra. Cu timpul, veti vedea ca scolarizarea la LINK Academy este cea mai buna decizie pe care o puteti lua in acest moment, decizie care va va schimba viata si cariera.Reamintim ca oferta de inscriere la LINK Academy la un pret redus dureaza doar pana pe 3 ianuarie, iar cererea de inscriere se poate trimite prin intermediul acestui link