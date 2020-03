Statisticile arata ca acum este momentul potrivit sa incepeti o cariera in IT

Ziare.

com

Conform ultimelor statistici, Europa are nevoie de 500 000 de experti in IT, doar Romania are peste 20 000 de joburi disponibile in IT. In acelasi timp, pozitiile din acest sector se mentin in continuare in TOP 3 cele mai bine platite joburi!Cu alte cuvinte, cererea globala de experti in IT si nevoile crescande ale pietei nationale au creat salarii foarte mari pentru expertii in IT, iar cei care aleg sa dobandeasca expertiza necesara nu vor astepta nici macar o zi pana sa-si gaseasca un job in acest domeniu.Salariul unui angajat in sectorul IT este si de cateva ori mai mare decat un salariu mediu, iar usurinta cu care iti poti gasi un job, numeroasele beneficii si orarul flexibil - sunt doar cateva dintre motivele pentru care in sectorul IT aproape ca nu exista someri.Desi salariile foarte bune si garantia pastrarii jobului sunt deja de ceva timp principalele caracteristici ale acestui domeniu, aceste cifre au descoperit si ceva nou - momentul potrivit pentru a pasi in lumea IT este chiar acum.Intreaga industrie IT continua sa se dezvolte cu o viteza incredibila. Acest trend a creat o lipsa de experti cu pregatire in toate sectoarele tehnologiei informatiei, nu doar de experti experimentati, ci si de incepatori.Programatorii, dezvoltatorii aplicatiilor mobile, administratorii de retea, managerii IT si designerii care detin cele mai actuale abilitati nu doar ca nu trebuie sa astepte dupa un job, ci chiar se confrunta cu probleme "placute".Spre deosebire de alte profesii, "problema" lor este alegerea celui mai bun loc de munca dintr-o oferta bogata. Avand in vedere importanta tot mai mare pe care o ocupa in viata noastra programele, aplicatiile mobile, site-urile web si alte produse din sectorul IT, acest domeniu va fi si in urmatorii ani locul ideal pentru construirea unei cariere profesionale.Veti obtine un job in sectorul IT daca detineti cele mai actuale cunostinte practice din acest domeniu.Si nu exista o dovada mai buna in acest sens decat detinerea certificatelor recunoscute international emise de marile companii internationale de IT precum: Microsoft Autodesk ...Combinand aceste cunostinte si certificate va veti distinge de concurenta si veti fi cu un pas mai aproape de un job nou.Cele mai importante abilitati din zilele noastre nu sunt foarte greu de asimilat. Dimpotriva, pentru a obtine cunostintele necesare ca sa va gasiti primul job in IT, aveti nevoie de mai putin de un an de zile de scolarizare optima.Desi exista numeroase cursuri si mai scurte, acestea nu sunt o garantie ca veti invata cu adevarat tot ce aveti nevoie ca sa deveniti expert in IT.Datorita celor mai moderne programe IT, conforme cu nevoile pietei si standardele globale, calitatii programului didactic, celor mai noi tehnologii si software-uri din cursuri, precum si metodologiei unice pentru dobandirea rapida a unui nivel ridicat de expertiza, LINK Academy s-a evidentiat ca lider in educatia viitorilor experti in IT din regiune.Scolarizarea in aceasta institutie de educatie unica va poate aduce cunostintele necesare care va introduc intr-unul dintre cele mai cautate 6 domenii IT: Programare, Administrare, Design si multimedia, Design 3D & CAD, IT business si Dezvoltarea aplicatiilor mobile.Acest proces este usurat de numeroasele beneficii puse la dispozitia cursantilor LINK Academy.La LINK Academy va oferim posibilitatea sa va perfectionati gratuit cunostintele de limba engleza si germana, fapt care va poate ajuta sa incepeti o cariera in strainatate.De asemenea, oferim tuturor cursantilor care finalizeaza cu succes scolarizarea, si posibilitatea de a sustine gratuit examenul pentru certificate IT recunoscute pe plan international.LINK Academy ofera tuturor cursantilor sai sansa de a se dezvolta si de a-si realiza primele proiecte personale prin intermediul unor programe educationale, cum ar fi DesignStudio Prin intermediul Centrului pentru Dezvoltarea Carierei (CCD), LINK Academy colaboreaza cu peste 100 de companii regionale de succes la diferite proiecte de afaceri.In multe dintre ele, cursantii LINK Academy au facut deja practica si si-au pus bazele unei cariere, aceasta oportunitate fiind asigurata tuturor celor care se inscriu in aceasta perioada.Daca luam in considerare si faptul ca abilitatile cautate in tehnologia informatiei se pot obtine si online , este clar ca acest drum reprezinta solutia pentru toti cei care sunt in cautarea unui loc de munca.Daca sunteti pregatiti sa acordati doar un an de zile investitiei in propriile cunostinte, usa catre un job foarte bine platit in IT va este larg deschisa. Momentul de acum este mai bun ca oricand!La LINK Academy au inceput inscrierile pentru noua generatie de cursanti la cele mai bune preturi, iar pe viitori experti in IT, care decid sa inceapa scolarizarea in aceasta perioada, ii asteapta economisiri semnificative de pana la 40%.Ca sa aflati cum va puteti lansa cel mai usor cariera in IT, accesati acest link Grabiti-va, deoarece aceasta oferta speciala de la LINK Academy este valabila pentru un numar limitat de cursanti.