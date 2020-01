Structura anului scolar 2020 - 2021 a fost pusa in dezbatere publica. Cum ar putea arata urmatorul an scolar

Vacanta de iarna (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021)

Vacanta intersemestriala (30 ianuarie - 7 februarie 2021)

Vacanta de primavara

Pastele Catolic (2 - 11 aprilie)

Pastele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)

Vacanta de vara (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor incepe cursurile anului scolar 2021-2022).

Ziare.

com

Anul scolar se structureaza pe doua semestre, 34 de saptamani, dupa cum urmeaza: Semestrul I - 17 saptamani de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021); Semestrul al II-lea - 17 saptamani de cursuri (8 februarie - 18 iunie 2021)"Avand in vedere perioada in care vor avea loc Sarbatorile Pascale, am propus fractionarea vacantei de primavara pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, sa celebreze impreuna", a declarat Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii.Vacantele elevilor sunt programate astfel:"Prin exceptie de la prevederile anterior mentionate pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 32 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasele a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 11 iunie 2021, in timp ce pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri", precizeaza ministerul.Programul national "Scoala Altfel" se va desfasura in perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare este decisa de unitatea de invatamant.Proiectul de ordin privind structura anului scolar 2020-2021 este supus dezbaterii publice. Toti cei interesati sunt invitati sa transmita propuneri de imbunatatire pe adresa de email dezbateripublice@edu.gov.ro.Anul trecut, patronatele din turism au solicitat ca scoala sa inceapa in 16 septembrie, insa, la acel moment, ministrul Educatiei a decis sa mentina data de 9 septembrie pentru inceperea anului scolar.