Viitorul diplomatiei romanesti poarta numele Laude-Reut

Evenimentul a fost moderat de catre dna Mirela Grecu, Director al Directiei Diplomatie Publica, Culturala si Stiintifica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care a subliniat importanta a colaborarii intre Complexul Educational Laude-Reut si Ministerul Afacerilor Externe in vederea pregatirii noilor generatii de diplomati romani.Doamna Monica Gheorghita, Secretar de Stat, s-a adresat elevilor mentionand ca invatamantul si educatia reprezinta cea mai importanta investitie in sine pentru a ne integra ca popor in mediul international si a felicitat-o pe doamna Tova Ben Nun-Cherbis pentru colaborarea de peste un deceniu care promoveaza solidaritatea, toleranta si prietenia.Reconcilierea cu trecutul, studiul Holocaustului, combaterea rasismului, xenofobiei si discriminarii sunt prioritati la nivel european, din perspectiva Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.E. S. David Saranga, ambasadorul statului Israel in Romania a tinut o scurta cuvantare in limba romana, urmata de un discurs in limba engleza, in care a amintit faptul ca, inca de la inceputul sosirii domniei sale in Romania, a participat la foarte multe evenimente alaturi de Complexul Educational Laude-Reut, astfel incat a inceput sa se simta ca face parte din echipa didactica a institutiei.Excelenta Sa a initiat elevii intr-un mic secret care este cerut unui ambasador de catre statul care il deleaga ti anume, scrierea a 4-5 obiective care trebuie realizate in timpul mandatului.Pe langa cooperarea economica si culturala, David Saranga si-a marcat ca obiectiv "apropierea de tanara generatie", din cei 71 ani de relatii romano-israeliene, acesti ani reprezinta o incununare a progresului diplomatic, dar isi doreste ca si peste 20-30 de ani relatiile sa fie la fel de bune si conteaza pe elevii de acum sa fie cei care sa continue relatia extraordinara intre cele doua popoare.E. S. David Saranga a indemnat elevii Laude-Reut sa nu aiba teama sa fie diferiti, sa actioneze in alt fel, sa gandeasca revolutionar, inovatia fiind singura modalitate de a crea o lume mai buna prin continua invatare.Meseria de diplomat nu implica doar relatii bune cu institutiile unui stat, ci si foarte bune relatii personale cu toti oamenii cu care diplomatul intra in contact. E. S. David Saranga si-a incheiat discursul prin a ura elevilor o vacanta de vara minunata.A urmat discursul E. S. Marcin Wilczek, Ambasadorul Polonei in Romania, care a multumit Complexului Educational Laude-Reut pentru privilegiul de a fi prezent si de a vorbi in fata elevilor, viitori diplomati cu care a mai avut ocazia sa se intalneasca si la alte evenimente, insa a fost foarte impresionat de vizita facuta de elevii nostri la Ambasada Poloniei si de curiozitatea si implicarea acestora prin intrebarile care i-au fost adresate.E. S. Marcin Wilczek le-a impartasit elevilor experienta sa legata de meseria de diplomat inceputa in anul 1994 in cadrul Corpului Diplomatic Polonez, o meserie pe care o considera foarte frumoasa, pentru reusita careia este necesara multa munca, implicare, curiozitate si deschidere.Este foarte important sa iti construiesti relatii nu doar la nivel de stat, dar mai ales la nivel personal, nimic nu poate inlocui o strangere de mana si o privire in ochi personala.Domnul Dan Petre, Director General al Institutului Diplomatic Roman s-a adresat elevilor in speranta ca peste cativa ani o sa-i revada participand la cursurile de diplomatie ale I.D.R. si si-a exprimat suportul pentru activitatea Complexului Educational Laude-Reut, atat de implicat in formarea tinerilor diplomati.Evenimentul a continuat cu o cuvantare tinuta de catre doamna Tova Ben Nun-Cherbis, presedinte si fondator al Complexului Educational Laude-Reut, care a reiterat misiunea noastra de a pregati pentru viitor noi diplomati si a insistat asupra importantei rolului jucat de catre elevi in succesul scolii Laude Reut.Existenta Liceului Laude-Reut a fost o evolutie naturala dupa existenta Gradinitei Laude-Reut si mai apoi a Scolii Laude-Reut, avand rolul sa pregateasca elevii pentru viitor, sa-i indrume spre a-si gasi o cariera, fie in diplomatie, fie in afaceri sau media si de ce nu chiar si in medicina.Tova Ben Nun-Cherbis si-a exprimat inca o data aprecierea fata de regretatul Ambasador Mihnea Constantinescu si contributia acestuia in dezvoltarea diplomatiei romane precum si multumirea pentru suportul acordat proiectelor Complexului de catre domnul Teodor Melescanu, Ministru de Externe al Romaniei, E.S. David Saranga, E.S. Marcin Wilczek, doamna Mirela Grecu, doamna Secretar de Stat Monica Gheorghita, domnul Dan Petre, domnul Paul Schwartz - Presedinte al Comunitatii Evreiesti din Bucuresti, precum si Ambasadorul Ronald S. Lauder, cel ce a initiat si fondat proiectul Complexului Educational Lauder-Reut in urma cu aproape un sfert de veac.La eveniment a fost prezenta si doamna Irina Sanda Marin Cajal, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Culturii, fiica Academicianului Nicolae Cajal, al carui nume il poarta noua cladire a Liceului Laude-Reut, inaugurata la inceperea anului scolar 2018 - 2019.In incheiere, doamna Tova Ben Nun-Cherbis si-a exprimat speranta pentru un viitor mai bun prin respectarea a trei simple precept "Sa cunoastem trecutul, sa consolidam prezentul, sa pregatim viitorul".A urmat discursul tinut de catre domnul Octavian Sofronea, profesor coordonator al cursului de diplomatie din cadrul Complexului Educational Laude-Reut, care le-a fost alaturi elevilor in acest an si i-a initiat in tainele diplomatiei.Acesta a multumit tuturor celor prezenti, celor ce sustin activitatea Complexului precum si doamnei Prof. Conferentiar Universitar Ruxandra Ivan din cadrul Facultatii de Stiinte Politice.Domnul Octavian Sofronea a apreciat faptul ca elevii liceului si-au dezvoltat cunostinte solide de diplomatie, gandire critica, analiza si sinteza, sunt atrasi de stiintele politice precum si implicarea acestora in diverse programe care s-au desfasurat in acest an: 2Day Ambassador 2019, LAUDErMUN, vizita elevilor la Parlamentul European de la Bruxelles etc.Domnul profesor Octavian Sofronea le-a multumit elevilor care au participat la cursul dansului si a incheiat cu speranta ca elevii au invatat cel putin la fel de multe cate a invatat dumnealui de la ei, pe parcursul anului scolar.Cei prezenti au fost placut impresionati de elevii participanti la "Cursul de Diplomatie Laude-Reut", dintre care unii au sustinut cate o scurta prezentare: Alexandra Roceanu, Anastasia Piron, Miruna Mladin, Daria Goldenberg, Ruth Evelynne Tzutziashvili, Antonia Grosu, Irina Melesteu, Maria Progloff.Festivitatea de premiere a fost prezentata de catre domnul Dan Sandru, Director de Studii al Complexului Educational Laude-Reut, care impreuna cu doamna Tova Ben Nun-Cherbis au inmanat diplomele de absolvire elevilor participanti, impreuna cu invitatii prezenti la eveniment.De la Ministerul de Externe, elevii si profesorii Laude-Reut, impreuna cu doamna Tova Ben Nun-Cherbis au plecat, la invitatia E. S. Marcin Wilczek, Ambasadorul Polonei, catre parcul Herastrau, pentru un moment comemorativ in onoarea lui Jan Karski, unul dintre eroii Miscarii de Rezistenta Poloneze si unul dintre cei care au fost recunoscuti ca "Drepti intre Popoare" de catre statul Israel.E. S. Marcin Wilczek, Ambasadorul Polonei, a povestit elevilor despre viata si actiunile celui care a fost Jan Karski, un om foarte putin cunoscut, dar foarte important in incercarea de a incheia Holocaustul.Momentul a fost sustinut de elevii Alina Niculae, Ioana Juganaru, Philip Dima, prin mici esee despre personalitatea lui Jan Karski, cat si despre cei "Drepti intre Popoare", urmat de un recital emotionant de vioara al doamnei profesor Rodica Doija, cu melodia Zochreinu (Nu ne uitati).La comemorare a fost prezenta doamna Lia Trandafir, prieten al scolii Laude-Reut, care a tinut o scurta cuvantare despre importanta de a ne aminti eroii ce au pus viata altora inaintea propriei lor vieti.Transmitem aprecierile si multumirile noastre tuturor celor care ne sunt alaturi si ne indruma pentru a fi mai buni si mai destepti cu fiecare zi!