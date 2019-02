30 de ingineri cu diplome false, descoperiti la Universitatea de Constructii din Bucuresti

Andronescu face apeluri

In urma unui control intern, s-a descoperit ca zeci de persoane au obtinut diplome de la Facultatea de Geodezie pentru a profesa in domeniu, desi nu au dat examenul de licenta si nici macar nu au fost la cursuri, scrie TVR Initial, s-a aflat ca unele dintre dosarele de burse sociale au fost falsificate de secretara-sefa a Facultatii de Geodezie, Mirela Bunea, care isi insusea sumele respective.Conform VICE , in urma scandalului, femeia a demisionat la cererea conducerii si a inapoiat prejudiciul de 60.000 de lei.Ulterior, conducerea Universitatii a cerut verificarea diplomelor eliberate in perioada 2001-2008. In urma acestui control, a iesit la iveala faptul ca zeci de persoane, dintre care unele si exmatriculate, au obtinut diplome de licenta, fara sa fi mers la cursuri.Tot secretara-sefa a Facultatii de Geodezie contacta studenti din promotiile anterioare, care nu aveau situatiile de an incheiate. In schimbul unor sume de bani, ea le completa numele in tabelul in care sunt centralizati toti cei care promoveaza examenul de licenta.Acum, falsii ingineri sunt cercetati de politie, diplomele lor fiind anulate."Ei nu au notele consemnate in cataloage si in centralizatoare. Deci un student din 2003 care a fost la un curs si l-a promovat are o nota in catalog si are o nota in centralizator. Ori unii dintre ei erau si exmatriculati de la noi. Erau transferati la alte universitati", a explicat Radu Sorin Vacareanu, rectorul Universitatii de Constructii Bucuresti.Dupa ce neregulile au iesit la iveala, conducerea unitatii de invatamant a facut plangere la politie si a sesizat si Ministerul Educatiei.Dintre cei 30 de falsi ingineri, 7 au obtinut autorizatii si au avut dreptul sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate, mai noteaza sursa citata.Referitor la acest subiect, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat: "".Amintim ca in ultimele saptamani au iesit la iveala mai multe cazuri in care persoane necalificate au obtinut diplome de medic false.