SNSPA reverifica legalitatea procedurilor de angajare a lui Alexandru Cumpanasu ca expert

Ziare.

com

Institutia mentioneaza ca la angajare Cumpanasu a semnat un document potrivit caruia se incadreaza la studii superioare."Desi acest proiect a facut obiectul mai multor verificari interne si externe (Curtea de Conturi, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene etc.), in conformitate cu procedurile legale, conducerea SNSPA a decis aceasta noua verificare interna pentru a clarifica situatia privind studiile absolvite de domnul Alexandru Cumpanasu.Precizam ca, la angajare, domnul Cumpanasu a semnat olograf un document prin care certifica indeplinirea conditiilor legale de exercitare a responsabilitatilor specifice unui post de expert, nivel de incadrare studii superioare", se arata intr-un comunicat al SNSPA.In functie de rezultatele verificarilor interne, se vor lua masurile legale care se impun, mai anunta sursa citata.Demersul vine dupa ce, in spatiul public, au aparut mai multe controverse privind studiile luu Alexandru Cumpanasu.In declaratia de avere publicata pe site-ul Biroului Electoral Central (BEC), Alexandru Cumpanasu figureaza cu un salariu anual de 66.762 lei de la SNSPA.BEC a sesizat Parchetul in privinta mai multor candidati la alegerile prezidentiale, in contextul in care in urma verificarilor, institutia a constatat elemente de similitudine in semnaturile depuse de catre acestia. Printre candidati se numara Alexandru Cumpanasu si Viorel Catarama.