Cine vrea doctorate secretizate? Ministrul Educatiei si Autoritatea pentru Protectia Datelor se arata reciproc cu degetul - UPDATE

Anisie arata, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca publicarea tezelor de doctorat este o masura "asumata deschis", insa Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a cerut respectarea GDPR."Ministerul Educatiei si Cercetarii militeaza pentru o corecta informare a opiniei publice. Pentru a fi excluse orice interpretari cu privire la continutul sau, punctul de vedere oficial comunicat de A.N.S.P.D.C.P. poate fi consultat accesand urmatorul link: https://www.edu.ro/sites/default/files/Notificare%20ANSPDCP_04_02_2020.PDF Se observa in acest punct de vedere faptul ca A.N.S.P.D.C.P. a precizat Ministerului Educatiei si Cercetarii faptul ca dezvaluirea datelor cu caracter personal din cadrul publicarii tezelor de doctorat se poate realiza in temeiul legal al necesitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine, cu informarea prealabila a persoanei vizate si oferirea posibilitatii de a se opune, si cu respectarea principiilor de prelucrare, in special al reducerii la minimum a datelor. Acest punct de vedere se regaseste si in adresa pe care Ministerul Educatiei si Cercetarii a transmis-o institutiilor de invatamant superior.Subliniem faptul ca A.N.S.P.D.C.P. este autoritate cu competenta generala in domeniul protectiei datelor personale, motiv pentru care Ministerul Educatiei si Cercetarii a solicitat un punct de vedere competent, pentru o justa aplicare a dispozitiilor art. 168 alin (9) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la cadrul legal aplicabil protectiei datelor personale, statuat cu precadere de art. 7 si 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene si de art. 8 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale", se mai arata in comunicatul remis de Ministerul Educatiei.Ea este insa contrazisa de ANSPDCP, care arata, intr-un alt comunicat de presa, ca Ministerul Educatiei este cel care a cerut punctul de vedere si ca in pozitia data nu este precizat absolut nimic despre eventuala necesitate ca autorul sa isi dea consimtamantul pentru publicarea tezei, asa cum sustine Anisie."Referitor la afirmatiile ministrului Educatiei si Cercetarii, doamna Monica Anisie, aparute in spatiul public pe data de 18 Februarie 2020, potrivit carora 'acordul autorului pentru publicarea tezei de doctorat e o solicitare a ANSPDCP', facem urmatoarele precizari:La solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii referitoare la publicarea tezelor de doctorat, Autoritatea Nationala de Supraveghere a transmis un punct de vedere in data de 4 februarie 2020. (...)Autoritatea Nationala de Supraveghere a precizat ca, potrivit art. 12-14 din RGPD, oricarui operator de date ii revine obligatia de a asigura dreptul la informare al persoanei vizate (cea ale carei date sunt dezvaluite), intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu.In acest sens, se poate apela la o informare generica, expusa pe site-ul operatorului, care trebuie sa indice si drepturile persoanelor vizate (respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere - 'dreptul de a fi uitat', dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata), precum si modul de exercitare al acestora.Ca atare, fata de cele de mai sus, precizam ca", se arata in comunicatul Autoritatii, citat de EduPedu.ro Astfel, arata Autoritatea, "publicarea tezelor de doctorat se poate realiza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii in baza obligatiei legale stabilite de art. 168 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.Ne delimitam in mod ferm de afirmatiile doamnei Ministru care reflecta o interpretare eronata a dispozitiilor RGPD si o neintelegere a punctului de vedere exprimat de Autoritatea Nationala de Supraveghere".