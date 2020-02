Ministerul Educatiei secretizeaza doctoratele invocand GDPR-ul, desi Legea Educatiei spune clar ca sunt publice

Anisie cere universitatilor sa modifice contractele

Astfel, Ministerul Educatiei le va da posibilitatea doctorilor sa opteze daca vor ca teza sa le fie sau nu publica si, daca ofera "motive intemeiate", documentul va fi secretizat, potrivit adresei transmisa universitatilor, obtinuta de EduPedu.ro . Asfel, va fi imposibil in cazurile respective sa se constate daca indeplinesc criteriile academice sau sunt plagiate, asa cum au fost numeroasele cazuri, mai ales in ce priveste persoane publice si politicieni."Raportat la prevederile legale mentionate anterior si tinand cont de reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal in contextul publicarii tezelor de doctorat, aceasta se poate realiza in temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR - prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului - cu informarea prealabila a persoanei vizate si oferirea posibilitatii de a se opune pentru motive intemeiate, in conditiile legii, precum si cu respectarea principiilor de prelucrare, in special principiul reducerii la minimum a datelor. (...)Refuzul argumentat [cu privire la publicarea tezelor de doctorat - n.red.] se va inainta pana la data de 23 martie 2020 catre IOSUD-ul unde a fost sustinuta public teza de doctorat", se arata in adresa transmisa de Ministerul Educatiei, potrivit sursei citate.Art. 168 - (9), din Legea Educatiei spune insa ca "Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redacteaza si in format digital. In domeniul artelor, teza de doctorat poate fi insotita de inregistrarea pe suport digital a creatiei artistice originale. Teza de doctorat si anexele sale se publica pe un site administrat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul drepturilor de autor".Anisie a fost intrebata de acest lucru in cadrul audierilor din Parlament si a spus ca aceasta este solicitarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal."Am aici adresa transmisa catre Autoritatea nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal. Concluzia Autoritatii: dezvaluirea datelor personale in publicarea tezelor de doctorat, se poate realiza (...), prelucrarea este necesara, cu informarea prealabila a persoanei vizate si oferirea posiblitatii de a se opune.In acest context, am transmis catre institutiile de invatamant superior o adresa prin care ii instiintez si le-am solicitat ca pana la 31 martie modelul contractului cadru de studii universitare de doctorat sa fie modificat, astfel incat sa cuprinda si acordul persoanei de a-i fi publicata teza", a declarat Anisie la audieri.Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este condusa din 2013 de Ancuta Gianina Opre, numita de Senat la propunerea PSD si reconfirmata pentru un nou mandat de 5 ani in 2018.Opre a candidat din partea PSD la alegerile parlamentare din 2008, pentru un post de deputat de Giurgiu, si a fost consilier parlamentar al lui Mircea Geoana. Inainte de a proteja datele persoanale, ea a fost in Consiliul National de Integritate, numita in 2007 tot la propunerea PSD.In 2009, in perioada februarie - octombrie (cat timp PSD a facut parte din guvern, alaturi de PDL), Opre a fost presedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, functie in care a fost propusa tot de PSD. Perioada in care a fost la ANRP face si obiectul unui dosar deschis de DNA, procurorii anchetand modul in care Opre ar fi aprobat, in trei dosare de despagubiri, rapoarte de evaluare prin care trei suprafete de teren din orasul Bistrita ar fi fost supraevaluate in folosul oamenilor de afaceri Mihai Rotaru si Diana Le Bomin.Opre are si ea un doctorat obtinut la ASE in 2009, indrumator fiindu-i Victor Babiuc, condamnat ulterior definitiv si irevocabil pentru un transfer ilegal de terenuri intre MApN si Gigi Becali. Tema tezei sale de doctorat este "Clauze specifice in contractul comercial".Opre a atras critici dure chiar si din partea Comisiei Europene pentru modul in care s-a folosit de clauzele GDPR pentru a solicita informatii de la RISE Project, atunci cand jurnalistii au inceput sa publice date din ancheta Teleorman Leaks. Autoritatea a cerut atunci publicatiei sa isi divulge sursele, amenintand in caz contrar cu penalitati de 20 de milioane de euro.Inclusiv Comisia Europeana a reactionat atunci, atragand atentia ca "a folosi GDPR impotriva dreptului la informare ar reprezenta un abuz clar".