Sase titluri de doctor obtinute la Academia Nationala de Informatii au fost retrase de CNATDCU

Conform deciziilor facute publice luni de CNATDCU, la un an de la depunerea sesizarilor de catre Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul", institutia a decis retragerea titlului de doctor pentru Toma Rus, Daniel Moldoveanu, Corina Jijiie, Ionelia Valentina Morcovescu (Saulea), Catalin Chivu si Ionel Claudiu Pasare.Dupa cum relata Press One, la data sustinerii tezei, in 2013, Daniel Moldoveanu era consilier pe probleme de securitate al presedintelui Traian Basescu si directorul Oficiului pentru Informatii Integrate din cadrul Comunitatii Nationale de Informatii, coordonatorul tezei sale de doctorat fiind Gabriel Oprea.Potrivit aceleiasi surse, Daniel Andrei Moldoveanu este unul dintre cei noua doctori ai Academiei SRI care, in primavara lui 2016, au facut cerere de renuntare benevola la acest titlu stiintific pentru a preveni un verdict institutional de plagiat. Opt dintre acestia l-au avut conducator de doctorat pe Gabriel Oprea.Toma Rus a condus mai multe structuri locale de politie inainte de a fi avansat in conducerea centrala a IGP, iar in 2008-2009, a fost seful Directiei Generale de Combatere a Crimei Organizate din IGPR. Si in cazul sau, coordonator al lucrarii a fost tot Gabriel Oprea.Corina Jijiie este judecatorul cu cea mai inalta functie care a obtinut un doctorat la Academia SRI in timp ce se afla in activitate. In 2013, cand a devenit doctor in Stiinte Militare si Informatii, ea era sefa Sectiei Penale de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, scrie Press One. Conducatorul ei de doctorat a fost Gheorghe Toma.Tot Gheorghe Toma a fost si cooordonatorul lucrarilor lui Catalin Chivu, Ionel Claudiu Pasare si Ionelia Valentina Morcovescu, si lor fiindu-le retrase titlurile de doctor.In acelasi lot de sapte persoane pentru care Academia Nationala de Informatii a facut sesizari la CNATDCU s-a aflat si Adrian Victor Vevera, fost ofiter in serviciul de informatii al Ministerului de Interne, in cazul caruia nu exista inca o decizie. Sotia sa, Florina Vevera are deja decizie de retrage a titlului de doctor.