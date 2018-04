Cine coreleaza educatia cu piata muncii? Statul sau piata libera?

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



De aceea, Guvernul a decis sa reduca drastic numarul de locuri alocate stiintelor umaniste. Problema Ministerului Educatiei este insa ca a redus locuri exact de la Universitatile de top, asa cum sunt Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Bolyai si Universitatea din Iasi. Argumentul Guvernului a fost acela ca incearca astfel sa coreleze cererea de pe piata muncii cu sistemul educational romanesc.Tema este corecta si reprezinta o problema majora pentru Romania. Suntem insa in situatia in care cei care au stricat timp de 30 de ani sistemul de educatie vin astazi sa ne spuna cum vor rezolva problema. Facand aceleasi greseli., asa numitele scoli profesionale. De aceea, astazi exista un deficit urias de "meseriasi" pe piata muncii din Romania, caci aici adaugam si exodul romanilor pe piata muncii in Uniunea Europeana.Cred insa ca plecam de la o premiza gresita. Desi am reusit sa identificam problema, consideram ca o putem rezolva facand aceleasi greseli ca si pana acum. Mai clar. Admitem ca o mana de birocrati din Ministerul Educatiei nu pot inlocui piata libera. Ba chiar recunoastem faptul ca esecul acestora este unul constant, de aproape trei decenii. Cum rezolvam problema? Simplu: decidem ca birocratii de astazi din Ministerul Educatiei (sunt aceeasi de "ieri", sa nu ne facem iluzii) vor decide care sunt necesitatile de pe piata muncii.Evident, singurii care nu au fost parte a dezbaterii si nu vor fi nici de acum inainte sunt chiar antreprenorii romani!Tocmai de aceea avem in continuare pe masa politici educationale prezentate ca fiind inovatoare, dar care in realitate nu au nicio legatura cu realitatea. Exemplu clar, ni se spune ca vor sa creasca finantarea catre stiintele ingineresti, deoarece ar exista aici un decalaj fata de media europeana. Doar ca supriza. Media europeana este undeva la 13.9%, in timp ce media romaneasca este la peste 17 procente.Nu incerc sa fac din media europeana un standard pe care trebuie sa-l asumam si sa-l aplicam obligatoriu. Ar fi o eroare, in conditiile in care avem totusi un specific national. Vedem insa altceva. Desi suntem mult in spate fata de media europeana in domenii precum sanatate si asistenta sociala, arta si stiinte umaniste si stiintele educatiei, aceste trei categorii nu apar deloc in discursurile oficialilor din Educatie. Asta demonstreaza clar ca "standardele europene" sunt folosite doar ca argument pentru pedepsirea acelor universitati critice cu Ministerul Educatiei.Exista totusi un element care ne diferentiaza enorm de "standardele europene": onestitatea. Da, prima problema a sistemului educational romanesc este chiar aceasta.In pararel cu construirea fabricilor de diplome din universitatile private s-au construit fabrici de diplome la stat, in universitati care au ajuns sa livreze acasa diplome care stabileau ca "studentul" a devenit brusc expert in securitate nationala. Amintiti-va de cazul ministrului Teodorovici, care povestea nonsalant cum a primit acasa, in plic, o diploma in securitate nationala, cu toate ca habar nu avea unde se afla scoala care i-a livrat diploma si unde teoretic ar fi trebuit sa urmeze niste cursuri si sa sustina niste examene Intorcandu-ne la birocratii nostri din Ministerul Educatiei, observam ca desi au schimbat formula prin care se aloca bani pentru universitati, au refuzat sa ne arate si studiul sau macar strategia in baza caruia s-a facut acest lucru.Spuneam mai sus ca universitatile de top au fost cele care au pierdut cel mai mult. Ei bine, tot ele sunt cele care au castigat cele mai putine locuri din cele 5.000 acordate "noilor" domenii prioritate. Alea stabilite de birocrati adica.Astfel, Universitatea Bucuresti a primit 76 de locuri, in timp ce Universitatea din Suceava a primit 96 de locuri. Cu siguranta ca aici nu a contat faptul ca Bucurestiul este intr-un top al celor mai bune universitati din lume, ci mai degraba faptul ca ministrul Educatiei vine de la Suceava! Iata deci ca nu doar birocratii sunt "capabili" sa ia decizii pentru educatia romaneasca, ci si politicienii.In final, vedem ca marea incercare de corelare a sistemului educational cu piata muncii inseamna pentru PSD sa ia sute de locuri de la universitatile de prestigiu si sa le mute la tot felul de universitati judetene, asa cum sunt cele din Targu Jiu, Alexandria si Targoviste, care au "norocul" sa fie conduse de cine trebuie.astfel incat elevii si parintii sa isi poata alege singuri scoala si profesorii. Se elimina astfel treptat scolile si profesorii neperformanti si se instaureaza in sistem meritocratia si competitia. Dar asta nu este cu siguranta o decizie pe care sa o poata lua o mana de birocrati sau o mana de politicieni cu interese pe termen scurt.PS: Parlamentul Romaniei tocmai a decis ca se poate face puscarie si acasa. Acelasi stat roman refuza insa institutia homeschooling -ului.Citeste si Disputa universitati - Ministerul Educatiei: Prostie sau decizie politica? Unde ar trebui sa mearga banul public?