Cluj: Meditatie transcedentala pentru reducerea stresului la elevi si profesori

Ziare.

com

"Aceasta conferinta, cea mai mare din Romania si prima de acest gen organizata in sud-estul Europei, este dedicata combaterii stresului in domeniul educatiei, atat in randul profesorilor, cat si in randul elevilor.Este prima incercare de a pune elevul si profesorul in prim-planul procesului educational. Pana acum, autoritatile din Romania au vorbit doar despre cati bani se aloca, ce si cum sa se predea si aproape deloc despre cum sa se simta mai bine, mai impliniti, mai fericiti, atat profesorii, cat si elevii.O minte stresata este o minte care nu poate invata, care nu poate crea, care nu este libera. Profesorii sunt suprasolicitati emotional, adesea si fizic.Conferinta reprezinta primul pas spre a produce o schimbare in sistemul de educatie din Romania si isi propune lansarea unor proiecte pilot menite sa reduca stresul in scoli, cu scopul de a creste dorinta de invatare in randul elevilor si a bucuriei de a preda in randul profesorilor", a declarat Nicolae Stoian, organizatorul conferintei internationale "Educatie fara stres - integritate, compasiune, generozitate".La conferinta organizata la Cluj participa zeci de profesori, consilieri scolari si parinti din Romania, Portugalia, Marea Britanie si SUA."Stiinta ne-a ajutat foarte mult sa vedem cum functioneaza creierul nostru si s-a observat ca, atunci cand vrem sa luam o pauza, meditam sau ne rugam sau pur si simplu stam in tacere si reflectam, toate aceste lucruri creeaza un spatiu care aduce linistea si putem sa ne uitam la provocarile zilnice dintr-o alta perspectiva.Mintea noastra devine mai calma, mai linistita. In clase se poate introduce, de exemplu, un minut de reflectie la sfarsitul orei, cand toti elevii se linistesc si raman cu gandul la ceea ce au invatat, plecand din sala de clasa cu ceva pentru ei, sau o", a declarat si Simona Baciu, fondatorul scolii Transylvania College.In cadrul conferintei au fost analizate si rezultatele a doua proiecte cofinantate de UE, intitulate "Europe" si "Friends", la care au participat aproximativ 2.000 de elevi, cadre didactice si parinti din Anglia, Belgia, Italia, Olanda, Portugalia si Suedia."In cadrul acestor proiecte a fost introdusa in scoli o perioada de liniste de 10-15 minute, inaintea orelor de clasa si dupa ore, in care cine doreste poate practica o tehnica naturala psihofiziologica de relaxare profunda, numita meditatie transcendentala, si cine nu, doar sta linistit.Rezultatele par surprinzatoare, iar. Profesorii si elevii au relatii mai bune, dorinta de invatare a sporit, elevii sunt mai creativi, violenta in scoala a fost redusa semnificativ, iar fenomenul de suprasolicitare in randul profesorilor a inregistrat scaderi importante", arata studiile.Conferinta " Educatie fara stres - integritate, compasiune, generozitate " este organizata de Fundatia Transylvania College, Fundatia David Lynch, Asociatia de Meditatie Transcendentala, Fundatia Leaders si Asociatia Manute Pricepute.