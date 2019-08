Copiii din spatele reformelor din Educatie. De ce e Alehandro furios, iar Guvernul linistit

Ziare.

com

Sunt copiii din spatele reformelor din Educatie, cate una pentru fiecare ministru si foarte putin pentru profesorii si copiii care impart vulnerabilitatile unui sistem de invatamant ramas fara ministru plin, ca si cum nici nu ar conta.Daca Educatia nu aduce insa prea multe beneficii politice pentru partidele de la guvernare, iar o politica serioasa ar insemna inhamarea la munca si reprofesionalizarea sistemului care astazi functioneaza numai pentru elite - copiii din familii care isi permit sa finanteze accesul la educatie de calitate -, educatia inseamna enorm pentru copiii carora statul nu le da nicio sansa sa poata sa ramana in bancile scolii.Paradoxul e ca tocmai parintii, bunicii si strabunicii acestor copii, vulnerabilizati pentru ca s-au nascut intr-un mediu socio-economic precar, vor sa investeasca in educatie, macar pretul unei linguri din mancarea pe care o pun pe masa copiilor lor de cel mult doua ori pe zi.De cele mai multe ori, atat mananca un copil din doi din Romania.Sunt seri cand copiii se culca flamanzi, dimineti in care nu mananca nimic si merg la scoala cu stomacul gol, dupa-amiezi in care isi uita foamea, muncind in gospodarii sau, cu ziua, la vecinii mai norocosi.Dar e complet neinteresant sa vorbesti despre saracie in Romania. Si mai nefolositor pare a fi sa vorbesti despre scoala.Nu se nasc dispute, nimeni nu vrea sa se pozitioneze, nu sunt cauze in social media si nici scrisori si apeluri publice. Rareori, cand un subiect sau un barem la testele nationale sau la bacalaureat sunt struto-camilesti, se aude un fosnet social, ramas totusi in bula celor direct implicati.Cand anomaliile din scoala nu mai duc la proteste si cauze sociale, e semn ca fiecare e pe cont propriu. Unii, pentru a iesi din cercul vicios al excluderii sociale, altii, pentru a performa si pentru a da titlurile de mandrie nationala: "Un elev roman, medialiat cu aur la olimpiada internationala".Ionut si Mihai sunt frati si pentru prima data, vara asta, stau intr-o banca de gradinita. Cel mare va merge din toamna si la scoala, asa ca pentru el lunile de gradinita estivala Salvati Copiii sunt si o pregatire emotionala pentru ce va urma.Copiii care nu au frecventat educatia timpurie sunt dezavantajati la scoala, spune invatatoarea din centrul educational Salvati Copiii, deschis la Scoala 127 din Bucuresti.Sunt emotivi, se integreaza mai greu, se simt diferiti fata de cei care stiu sa tina un creion in mana si sa coloreze in interiorul unui contur.Sunt copii pentru care ramanerea in scoala este un front deschis.Ei trebuie sa isi gestioneze furia de a fi fost dezavantajati, fara ca nimeni sa ii fi intrebat, iar mamele lor - cele ramase in tara - trebuie sa faca acrobatii zilnice, sa ia din kilogramul de cartofi un ban pentru un caiet, acelasi pentru doua sau trei materii.Plange si mi-e greu sa o urmaresc. Mai intai ca un bocet usor taraganat. Apoi un hohot de disperare sparge conventiile nescrise dintre noi.Pe cel mare l-a facut la 16 ani, cand a abandonat scoala. A terminat gimnaziul, e la liceu, invata bine, desi ochii ii sunt bolnavi si are o pasiune pentru gatit. Ii place sa gateasca legume aromate si colorate, in bucataria mica a bunicii. Mijlociul e finantistul familiei, face mereu calcule. Amandoi au fost, la vremea lor, in centrele educatioanale Salvati Copiii, unde vine, din iulie, si prichindelul. La varsta lui, viseaza sa se faca politist.spune Z., voluntar.Vine de cateva zile in centru, in vara dinaintea bacalureatului: "Oricum, scoala e o prostie. Ar trebui sa ne invete sa ne integram, sa facem lucruri impreuna, inainte de a memora pagini".Sigur, tusele sunt groase, asa cum sunt in adolescenta fermecata de mari revolte.O cuta ii increteste fruntea si il vad cum isi strange si desface un pumn.Pe Alehandro - cu h, nu cu j - il aduce la gradinita Salvati Copiii strabunica. Are putin peste 60 de ani, e apriga si decide sa foloseasca un ton mandru."Ma descurc foarte bine. Avem de toate pregatite pentru scoala. L-am inscris la scoala si l-am invatat sa ceara ajutorul. Cand nu intelege, sa intrebe".E primul baiat pe care il creste, dupa ce si-a crescut fiica si apoi pe nepoata, Francesca, si ea unul dintre copiii care vin in centrul educational Salvati Copiii.Alehandro are 7 ani si e unul dintre cei peste 16.000 de copii cu ambii parinti plecati sa munceasca in strainatate. Asta e statistica oficiala cea mai blanda.Imitarea animalelor e refugiul pe care Stefania l-a gasit, ori de cate ori cineva o intreaba de parintii ei. Mama a abandonat-o, povesteste matusa care o creste, iar tatal - care o iubeste ca pe ochii din cap - munceste in Anglia.In Anglia sunt si sotul matusii, si baiatul de 17 ani al acesteia, care a abandonat scoala din Romania.Marele plan e sa plece si ele, si fata matusii, pe care Stefi o invidiaza: "are si mama, si merge si la scoala".Stefania e copilul numarul 87.654 din statistica. Cristian e numarul 63.901. Alehandro e copilul numarul 35.200.Niciunul dintre ei nu vrea sa fie un numar. Nu cer compasiune si se infurie daca, in loc sa ii lasi sa povesteasca ce au visat sau ce ar vrea sa viziteze in lumea asta, ii intrebi de mama si tatal din afara tarii.Sunt copiii din spatele reformelor din Educatie, care sunt gata sa faca toate eforturile, pentru bucuria de a merge la scoala.Sunt gata sa nu manance seara si sa nu spuna nimanui, pentru privilegiul de a sta in banca, aidoma oricui copil normal.Ei nu stiu daca Educatia - in majuscula ei - are ministru si reforma, dar se incapataneaza sa stie ca educatia e sansa lor de a nu repeta disperarea si cercul vicios al marginalizarii.Daca saracia si accesul discriminatoriu la educatie nu fac stiri de succes, Guvernul a decis sa taie, la rectificarea bugetara, bani tot de la educatie."Reducerea cu aproximativ 1 miliard de lei la bugetul Ministerului Educatiei se refera in principal la programul "Merg la scoala" care, din pacate, nu a fost pregatit pentru a putea fi finantat si implementat pana la sfarsitul acestui an", anunta senin premierul.*** Echitatea in educatie, decalajul dintre mediul rural si urban si incluziunea scolara a copiilor rromi raman vulnerabilitati ale Romaniei. Comisia Europeana aminteste ca Romania a adoptat, in 2016, un pachet legislativ anti-segregare, care priveste deopotriva incluziunea egala a copiilor rromi, precum si a celor cu dizabilitati si a celor proveniti din medii sociale defavorizate, inclusiv mediul rural.*** Conform datelor prelucrate ale Institutului National de Statistica (INS), in anul scolar 2017-2018, 287.493 de copii din Romania, cu varsta intre 7 si 17 ani, nu urmau nicio forma de invatamant, iar in anul scolar 2016-2017, 26.850 de copii din ciclul primar si gimnazial si 19.116 de liceeni sau elevi ai invatamantului profesional au abandonat scoala.