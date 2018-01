Cum s-a gandit Pop sa scada cheltuielile din invatamant: Sute de scoli ar putea fi comasate

Ziare.

Discutiile privind rentabiliziarea invatamanatului, potrivit Digi24 , au reinceput dupa ce guvernul a emis o ordonanta in decembrie, potrivit careia unitatile de invatamant trebuie sa faca economie.Acest lucru inseamna ca multi angajati vor intra in somaj.Potrivit ministrului Educatiei, daca o scoala si o gradinita vor fi in aceeasi curte, nu vor mai exista doua personalitati juridice, deci cheltuielile vor fi reduse. De asemenea, numarul de posturi de portari, fochisti si ingrijitori va fi redus, iar sporurile de noapte vor fi taiate.Directorii mai multor unitati de invatamant din tara reactioneaza ironic si sustin ca aceste masuri sunt absurde."Ar fi o economie, daca renuntam la sporul de noapte pentru paznici, o economie fantastica de 9.182 de lei pe an. Este... Comparativ cu deficitul de 1 milion... Cred ca va dati seama ca este nesemnificativ", a spus pentru Digi24, Petre Cauc, directorul Liceului Tehnologic George Bibescu din Craiova.Nici sindicalistii nu au fost incantati de masurile anuntate de ministrul Pop."Ministerul de Finante, recte guvernul, vine in fiecare an sau cand constata ei ca nu mai au bani si spun: mai reducem. Eu le dau un singur sfat: sa reduca din clientela politica", a spus presedintele FSLI Dolj pentru Digi24.Managerii de scoli ar trebui sa vina cu planuri de reducere a cheltuielilor, pana la sfarsitul lui ianuarie, insa decizia de comasare a unor unitati de invatamant va fi luata de consiliile locale.