Educatia este in momentul de fata amenintare la adresa securitatii nationale. Presedintele Iohannis sa puna tema pe masa CSAT! Interviu

Educatia, tema de securitate nationala!

Sunteti de acord cu cei care spun ca Educatia din Romania se ghideaza dupa sloganul "Tara te vrea prost", adica sa fii usor de manipulat, sa fii sarac, sa nu ai pretentii de la politicieni, sa nu iti doresti sa obtii functii prin propriile merite, sa nu cumva sa incurci aranjamentele?

Educatia a reintrat brusc in atentia publica odata cu aparitia rezultatelor la testele PISA . S-a creat o adevarata isterie, desi rezultate la fel de proaste, chiar mai proaste, am inregistrat si in 2015. Ce s-a intamplat acum?

Ministrul Educatiei a convocat specialistii in Educatie la o discutie pe tema rezultatelor PISA, in vederea gasirii de solutii. Din cele discutate acolo, vi s-a parut ca exista vointa politica in acest moment pentru imbunatatirea sistemului?

Aici, la Bucuresti, cine este personajul-cheie, la cine e decizia?

Explicati-ne mai mult, de ce spuneti ca Educatia e o chestiune de securitate nationala?

Si ce trebuie sa facem concret? Vorbiti-ne mai mult despre conceptul de pilotare.

Ce schimbari le propuneti cadrelor didactice?

Care sunt pasii care ar trebui facuti, ca sa nu pornim gresit si sa daramam toata constructia?

Nu ne-ati spus cum vedeti schimbarea examenelor, a evaluarilor.

De ce credeti ca se intampla asta?

Ce facem cu chiulul, fraudele, notele aranjate, despre care a scris recent un amplu articol matematicianul Sergiu Moroianu

In concluzie, ce ar trebui sa facem, de maine, daca se poate?

Aveti astfel de asteptari de la Klaus Iohannis?

"Eu l-am votat clar pentru 'Romania educata'. Ne uitam ochi in ochi. Nu cred ca presedintele vrea sa tradeze votul meu si al altora. Votul meu este pentru scoaterea modelului educational din comunism, iar presedintele Iohannis (fie ca ii place, fie ca nu) este 'portdrapelul' in toata povestea asta - deopotriva simbolic, dar si actional.", subliniaza, profesor de matematici aplicate in politici publice la Harvard Kennedy School din SUA, trainer in procese de transformare organizationala si presedinte al Asociatiei Clubul Liderii Mileniului Trei, intr-un amplu interviu acordat- Educatia este singurul motor generator de resursa umana pentru fiecare generatie. Acesta este motivul pentru care tine de CSAT.- Romania secolului XXI nu are cum functiona cu un model educational de secol XIX-XX, nici mental, nici functional.- Modelul curricular este proiectat pentru ca profesorii sa aiba norme si salarii, si nu ca sa le fie bine copiilor.- Daca nu punem osul la treaba si daca nu ne dezvoltam si altfel de comportamente, ne excludem singuri din joc.- Educatia doare mai perfid decat Sanatatea!- In momentul de fata, multe, multe lucruri nu mai merg facute ca pana acum, pentru ca Generatia Z functioneaza altfel decat noi.- Daca suntem de buna credinta, putem sa folosim momentul PISA ca pe o oportunitate colosala.- Insulele sau nucleele de transformare exista, dar ele nu sunt inchegate, nu sunt puse laolalta.- Cuvantul cheie este PILOTARE. Asa cum au facut fratii nostri de peste Prut. Prietenilor de la Chisinau le-a pasat, pur si simplu.- Pledoaria mea este pentru ceea ce inseamna un model curricular armonios pentru copii: curriculum la decizia elevilor in oferta scolii.- Sa nu mai invatam pe de rost. Sa gandim mecanisme de progres individual.- Trecem la treaba si nu ne furam singuri caciula, in trei pasi: Echipa ministeriala, validarea la nivel de guvern (activarea art. 26 din Legea 1 si pilotarea) si apoi validarea formala printr-un mesaj de legitimitate politica de la presedinte si CSAT.- Alianta Colegiilor Centenare poate fi nucleul de la care sa porneasca schimbarea.- Tu vrei sa te faci matematician, eu vreau sa ma fac profesor de matematica, sunt meserii cu totul diferite! Pledez pentru pilotarea programelor de LICENTA pentru profesia didactica.- O minte limpede si oamenii care stiu ce au de facut in 6-9 luni pot sa proiecteze, sa lanseze procesul ca atare si sa il predea la cheie celor care vin (daca nu vor fi tot ei). Este un moment institutional foarte favorabil.- Cel mai bun scenariu ar fi sa pornim proiectul cu 10-20 de scoli, sau macar 3-4, chiar de anul scolar urmator, ca sa batem fierul cat e cald. Si, cu siguranta, eu as lansa tot procesul la apa in 2021. Pentru ca altfel, 'boala lunga, moarte sigura'.- Aceasta este constructia logica, institutionala, pentru ca daca spun ca "Romania educata" imi este proiect de suflet, asta inseamna ca ma bat pentru el pana la ultima picatura de sange.In momentul in care, incepand cu 2011, cu Legea 1 (lege organica!), se spune clar: "6% pentru Educatie!" si tu faci altceva, si prorogi, si prorogi termenul de aplicare, iar intre timp dai mai putin de jumatate din bani, asta nu inseamna decat. Cand legea spune intr-un fel si tu de atatia ani faci altfel, aproape ca nu poti sa nu arunci o umbra de indoiala si sa nu te gandesti la teoria conspiratiei.Asa s-a intamplat si in 2008, cu Pactul pentru Educatie. L-au tradat in secunda 0,5. Nici nu au apucat sa iasa de la Cotroceni si, desi documentul e bine facut si bine scris, este una dintre cele mai puternice ancore politice pentru ceea ce inseamna transformarea de sistem.Trebuie sa intelegem ca daca nu punem osul la treaba si daca nu ne dezvoltam si altfel de comportamente, ne excludem singuri din joc. Eu vorbesc din experienta proprie: 20 de ani am fost ofiter, sunt colonel in rezerva din 2001, si asa cum iarna nu-i ca vara, nici viata in afara carierei militare nu este similara cu cealalta. Daca nu ma reinventam, acum jucam bile in Cismigiu. Contextele se schimba, Romania secolului XXI nu are cum functiona cu un model educational de secol XIX-XX, nici mental, nici functional.Sa ne uitam la guvernul Finlandei. Ce recolta de oameni destepti! E limpede ca o astfel de resursa umana nu are cum sa fie produsa de un sistem educational depasit de timp. Sau toata povestea cu educatia in Estonia, care a explodat frumos in al doilea pas, primul pas a fost: digitalizare, informatizare, secol XXI, societate moderna.E tendinta de a duce la extrem o conversatie, care este o conduita contraproductiva si incorecta tehnic, in locul unei conversatii asezate, calme si centrate pe o tema sensibila. Noi suntem cam fundamentalisti, asa, se 'umfla orzul in noi', e alba sau e neagra, tinem cu patima la 'adevarul meu', iar 'adevarul tau nu exista'.Iar aici vorbim despre polarizare, despre uman vs real, matemativa vs psihologie. Apelul meu este la calm si la echilibru, dar si la a intelege ca modelul care functiona acum 30-40 de ani nu mai functioneaza acum, asa ca. Generatia copiilor de azi functioneaza altfel decat generatia noastra - de aici plecam.Profesorul Constantin Cucos, de la Universitatea Al.I Cuza din Iasi, face un apel foarte frumos la ceea ce inseamna managementul polaritatilor , la ceea ce inseamna o relatie buna intre teorie si practica: "".Prin urmare, daca suntem de buna credinta, cred ca putem sa folosim momentul PISA ca pe o oportunitate colosala de transformare de paradigma sau de incepere a procesului ca atare.De data asta, da. Am un optimism bine temperat. Eu pornesc de la ideea ca suntem toti oameni de buna-credinta si nu mintim, nu trucam povestea.si toata lumea stie despre ce e vorba, iar presiunea asta din exterior ne arata ca a ne fura caciula ca fraierii nu mai are sens.Pozitionarea mea in momentul de fata este lucid-optimista, iar un alt factor este iminenta unui mandat scurt al guvernului actual. Sa zicem de un an. Pai, intr-un an, o minte limpede si oamenii care stiu ce au de facut in 6-9 luni pot sa proiecteze, sa lanseze procesul ca atare si sa il predea la cheie celor care vin (daca nu vor fi tot ei). Este un moment institutional foarte favorabil.Si eu spun ca da, avem solutii, putem si noi, intr-un mod inteligent, sa facem asa cum au facut fratii nostri de peste Prut.. Asta s-a intamplat acum cativa ani la Chisinau. Au creat o enclava, au decupat Liceul Academiei de Stiinte a Moldovei, in care au creat noul model curricular, care a mers in paralel cu cel care exista inainte. L-au pilotat cu 3-4 serii de copii, l-au masurat, au vazut ca e bine, dupa care au decis sa il generalizeze.In momentul de fata, toate instrumentele sunt in mana ministrului Educatiei si a prim-ministrului, care pot porni procesul ca atare cu o validare si cu o umbrela importanta: sub auspicii strategice, cele mai stabile. Ma refer laDaca gandim la nivel de leadership strategic pentru Romania, eu asa as face daca as fi presedinte: As consolida inca o data mesajul ca "Romania educata" este procesul de fond, pe care l-as operationaliza la nivel de Guvern si de Minister al Educatiei, iar in secunda in care lucrurile sunt asezate ca proiect as convoca un CSAT, in care sa punem tema ca atare si pe care sa o validam. Pentru ca Educatia, in momentul de fata, este amenintare la adresa securitatii nationale, asa cum am scris inca din 2013, in cartea "Educatie si securitate nationala" In momentul in care dorim sa aratam ca ne pasa, actionam institutional: Ministrul agrega o echipa(pe care o pune in subordinea lui directa) ca sa creeze procesul ca atare si sa faca lucruri de la firul ierbii - constructia echipelor, pentru ca sunt foarte multi care pot contribui. Nivelul urmator - prim ministrul semneaza si spune "Activam art. 26 din Legea educatiei " - cream institutii de invatamant pilot - adica nu lucram cu 7.000 de unitati, ciSe pregateste documentatia, se supune spre avizare presedintelui, care convoaca CSAT si spune: "Asta este prioritatea pentru urmatorii 3-4 ani in Romania".Aceasta este constructia logica, institutionala, pentru ca daca spun ca "Romania educata" imi este proiect de suflet, asta inseamna ca ma bat pentru el pana la ultima picatura de sange.. Este un document care poate fi discutat, cu puncte tari si cu vulnerabilitati, dar nu are legatura cu ce se intampla la firul ierbii. Doar a scrie in strategia de aparare ca educatia este vulnerabilitate nu e suficient daca nu creezi un proces care sa duca la sprijin, si politic, si institutional, si financiar, si logistic pentru a pune lucrurile in fapt.Eu il invit si pe presedintele Iohannis sa spuna asta, pentru ca si pe presedintele anterior l-am invitat si a ramas in offside, desi a cerut pact politic pe educatie.Presedintii sunt cei care au legitimitate de milioane de voturi, iar semnalul de la Cotroceni ar valida urmatorul enunt: Resursa umana inepta acum, absolventa de scoala, va deveni resursa umana adulta inepta peste 10 ani - oameni care vor vota, care vor conduce tara, care vor fragiliza fibra natiei, textura cea mai importanta - tesutul social - prin incompetenti. Oameni incapabili sa functioneze intr-o, in care traim: Volatile, Uncertain, Complex and Ambigous (volatilitate, incertitudine, complexitate si ambiguitate) Pai, cum sa functionezi intr-o astfel de lume cand tu esti robot, cand ai la examenele nationale probleme de genul ''? Asta e problema de evaluare nationala?!Tema principala este asta: De fapt, Educatia doare mai perfid decat Sanatatea!. Educatia este singurul motor generator de resursa umana pentru fiecare generatie. Acesta este motivul pentru care tine de CSAT! Daca as fi presedinte as pune acolo subiectul macar simbolic, asa cum se pun rezolutiile in Parlamentul European.Faptul ca presedintele pune Educatia in CSAT are o forta simbolica remarcabila si eu ma astept sa genereze si consecinte. In momentul de fata, discutiile sunt insulare si neagregate. Procesul "Romania educata" nu e inchegat. Nu mai merge cu inca o conferinta, inca o declaratie, oamenii vor spune: ''.PISA a tras linia pentru toata povestea, acum este momentul pentru a actiona. Iar cele doua componente care e obligatoriu sa mearga mana in mana sunt urmatoarele: Una(echipa de ministru - hotarare de guvern - CSAT), iar cealalta care tine de(managementul proceselor de schimbare adaptiva - echipele de aplicatie si pilotare).Stim ca. Or, cand mergi cu cel mai mare subsistem public sa il transformi si spui '3 milioane de copii, un sfert de milion de profesori, comanda la mine, de maine sunteti altfel!', sare totul in aer. Primul efect e o spaima feroce de asa ceva si al doilea proptirea pe picioarele din spate sau chiar torpilarea procesului pe fata. ''.Ce spun eu este ca. Refuz sa cred ca nu vor fi 1.000 de oameni din 250.000 care sa doreasca sa porneasca o astfel de transformare.Si dau ca exemplu proiecte foarte frumoase care sustin aceasta idee, dintre care as dori sa mentionez, al profesorului Klaus Micescu, profesor de fizica in Calarasi. Sau pe, cu "Fizica Altfel" si "Chimia Altfel" Deci lumea incepe deja sa invete cum sa faca altfel de fizica, altfel de inginerie, altfel de stiinte.Prin urmare, insulele sau nucleele de transformare exista, dar ele nu sunt inchegate, nu sunt puse laolalta. Iar in momentul de fata avem o ocazie colosala de a vedea cum putem sa facem lucrurile nesmecherit, neipocrit siAs vrea sa subliniez si tacerea de tippe cel putin doua frane ale transformarii de sistem. Prima: Modelul curricular este proiectat pentru ca profesorii sa aiba norme si salarii, si nu ca sa le fie bine copiilor. A doua: subiectul extrem de sensibil al obligativitatii orei de religie in trunchiul comun, de la 3 la 18 ani. De unde si pana unde asa ceva?! Daca ar fi dupa mine, eu as vedea ca obligativitate istoria romanilor. De ce una si nu alta? Pledoaria mea este pentru o educatie de tip spiritual sanatoasa pentru copiii de secolului XXI , asa cum APCE a formulat in recomandarea 1720 din 2005, un document foarte bine gandit, in care se face referire la relatia intre educatie si religie, dar despre care la noi nu se vorbeste.Revenind, eu ma refer la o transformare curriculara, la ceea ce eu numesc curriculum la decizia elevilor in oferta scolii. Asta inseamna un echilibru intre ceea ce inseamna trunchi comun (adica lucrurile pe care toti avem a le face) si ceea ce tie iti place si iti foloseste, care poate fi diferit de ceea ce mie imi place si imi foloseste. De exemplu, limba si literatura romana si educatia fizica facem toti, dar fizica, chimie biologie nu e obligatoriu sa facem toti.Ce vreau sa subliniez este ca asta nu inseamna ca sustin o abordare superficiala. Eu am terminat sef de promotie al liceului meu, Fratii Buzesti din Craiova, am terminat seful promotiei mele de Calculatoare la Academia Militara, am depus juramant de credinta, in calitate de militar, fata de Patrie. Pledoaria mea este pentru ceea ce inseamna un model curricular armonios pentru copii.In momentul de fata, multe, multe lucruri nu mai merg facute ca pana acum, pentru ca Generatia Z functioneaza altfel decat suntem noi. Ei au o fereastra ingusta de focalizare, daca ii pun sa faca 17 lucruri, i-am pierdut in secunda trei, dar daca ii pun sa faca 8 lucruri, nu.De pilda, in clasa a IX-a pun 5 materii obligatorii, intr-a X-a si a XI-a pun 4 obligatorii, intr-a XII-a pun 3 obligatorii. Intr-a IX-a pun 3 la decizia elevilor din oferta scolii, intr-a X-a si a XI-a cate 4, iar intr-a XII-a pun 5.Sa nu uitam ca o competenta esentiala pentru secolul XXI, cate se poate de tehnica, dar si emotionala in acelasi timp, este. Iata!Copiii invata si ca nu pot face doar ce vor ei in societate, iar pe de alta parte nu mai exista restrangerea comunista, nu exista 8-0 sau 0-8, exista 5-3, 4-4 si 3-5. Al doilea aspect, alegerea se face pe semestru, deci sunt 32 de optiuni pe care copiii le exerseaza. In felul asta invata sa aleaga, cu rezultatul: '' sau ''. Aici apare si rolul foarte important al parintilor, dar si al profesorilor, care pot deveni consilieri de cariera.Ce spun eu nu este un model de elita. Acest model creeaza oIar potential si deschidere la firul ierbii exista! Si aici as mentiona un alt jucator important:,, o colectie de 50 de colegii de prestigiu din Romania. George Cazacu, profesor de matematica si fost director la Sf. Sava, este presedintele aliantei, din care fac parte liceele Fratii Buzesti din Craiova, Colegiul Mircea cel Batran de la Constanta, Scoala Kretzulescu din Bucuresti si altele.Daca din acest nucleu nu porneste schimbarea, daca aici nu gasim potential de iesire din paradigma veche, unde gasim in alta parte? Eu sunt convins ca actori dispusi sa intre in joc pot sa fie.Pledez pentru pilotarea programelor de LICENTA pentru profesia didactica. Nu inseamna ca daca doar masterul e scris in Legea 1, acela e adevarul absolut. Nu vad de ce, in conditii de autonomie universitara, nu vom gasi 2-3 facultati de la 2-3 universitati care sa piloteze ce inseamna cadru didactic.Atentie: Tu vrei sa te faci matematician, eu vreau sa ma fac profesor de matematica, sunt meserii cu totul diferite! Formarea din anul 1 pana in anul 4 este esentialmente diferita intr-un caz si in celalalt. Sigur ca asta doare pentru universitati, dar refuz sa cred ca nu o exista macar una care sa vrea. Pe la colturi, multi recunosc ca ar insemna iesirea dintr-o zona de confort, e mai usor sa lipim un master... Cu exceptia publica notabila a profesorului Ovidiu Panisoara de la Universitatea din Bucuresti, care sustine ceea ce numeste el "Fabrica de profesori" Aceste proiecte trebuie sa mearga mana in mana. Un altul este cel de- construiesc si stabilesc prin lege un model cu 4-5 optiuni, dintre care una este activitatea la catedra. In momentul de fata, profesorii sunt platiti doar pentru cat tin creta in mana. Optiuni echivalente pe care sa le iau in calcul la vechime si la pensie pot fi: activitate didactica, management de proiect in folosul scolii, consiliere de cariera pentru copii, tutorat si mentorat pentru profesorii debutanti. Astfel, 75% dintre optiuni sunt nedidactice. E un model de cariera in baza caruia pot sa il platesc in continuare cu 100% salariu.Sunt pasii anteriori. Ma intrebati ce putem face intr-un an? Trei lucruri importante la firul ierbii, pentru ca spatele il avem asigurat daca se procedeaza asa cum am vorbit mai devreme.- In primul rand, sa batem palma onest cu un numar de scoli dispuse sa "arda corabiile". Cu ele pornim la treaba.- Apoi, vorbim despre proiectare curriculara, adica modele de program scolar adecvate si modele de resurse umane. Schimbam tipul de norma didactica si de cariera, asa cum am spus.- Alegem echipa de licee cu care sa pornim la treaba, sa agregam modele curriculare de secol XXI si sa decidem cum lucram in clasa.Aceste trei proiecte le putem gandi si chiar pilota, "la rece", pana sa intram in sala efectiv. Stiti ca toate procesele importante au simulari (ganditi-va cum se pregatesc pilotii in simulatoate, inainte sa zboare), de ce nu am putea face la fel?Dupa care, cel mai bun scenariu ar fi sa pornim proiectul cu 10-20 de scoli, sau macar 3-4, chiar de anul scolar urmator, ca sa batem fierul cat e cald. Si, cu siguranta, eu as lansa tot procesul la apa in 2021. Pentru ca altfel, 'boala lunga, moarte sigura'.Da, asa s-a facut peste Prut. Prima data eu am discutat despre subiect cand era Maia Sandu ministru al Educatiei.. Au spus ca fac treaba asta si au facut-o. Daca nu smecheresti, daca nu folosesti un limbaj dublu, daca iti pasa, atunci n-are cum sa nu iasa bine. Prietenilor de la Chisinau le-a pasat, pur si simplu.Iar eu tot vorbesc despre faptul ca proiectul de tara al Romaniei ar trebui sa fie Reunificarea prin Educatie. Cum sa stai 80 de ani in siajul pactului Ribbentrop-Molotov?!Prima idee e: Sa nu mai invatam pe de rost. Iar a doua mutatie pe care as vedea-o ar fi: Cum construim evaluarile astea ca sa nu ne comparam unii cu altii, ci ca sa le folosim ca atare pentru a vedea cat stie fiecare, prin comparatie cu el insusi?La primul punct, ministrul Educatiei a dat un mesaj chiar in urma cu cateva zile: Pentru Bacalaureatul de anul urmator sa construim subiecte care sa invite mai mult la gandire critica si mai putin la memorare.La punctul doi trebuie sa gandim niste mecanisme de progres individual. Aici as mai vrea sa spun ceva: Cand faci 18 materii si dai Bac-ul doar la 3-4, e evident ca ne distorsionam comportamentele - obiectivul e de a invata pentru cele 3-4, iar la celelalte chiulesc, copiez (pentru ca Bac...). La fel si in clasa a VIII. Ca sa nu mai vorbim despre faptul ca subiectele de clasa a VIII-a sunt triviale, sunt non-subiecte. Si din cele 100 de puncte care sunt in joc, cel mult 5-10 reusesc sa ierarhizeze, celelalte sunt foarte simple.Raspunsul e tot de tip: 'Spalati-va voi pe cap cu ce n-am facut ca lumea in gimnaziu!'. Bac-ul face cam la fel, iar la facultate raman cam 30%, o parte renunta pentru ca nu duc greul in facultate. Si asa, cohorta de tineri inadecvati intra pe piata muncii.Ce-ar fi sa nu ne mai furam singuri caciula, incepand de acum? Pornim pilotarea si plecam de la ideea ca orice invat are si dezvat. In momentul in care facem o alta constructie, putem sa incepem sa facem si altfel de exercitii, si putem sa incepem sa propunem altfel de exercitii la evaluare. Esential e sa cuplam si cu ceea ce se face la clasa.Cum spuneam mai sus -Si apropo de rezistenta sistemului. In 2009, Colegiul Barbu Stirbei din Calarasi a devenit prima scoala publica din Romania acreditata sa ofere diploma de Bacalaureat International. Au primit lumina verde - un moment istoric, era primul semnal de spargere a monopolului comunist. Ei bine, au pus subiectul in lege, dar l-a omorat Senatul. Am discutat cu ei atunci si eu cred ca realizau prea bine ca,. Nu era bine, deloc nu era bine!...Pai, daca fac cursurile care imi plac mie si care ma intereseaza, de ce as chiuli?! Iar de cealalta parte: in Finlanda nu mai exista Inspectorate Scolare de vreo 40 de ani. Acolo profesorul are autoritate si jurisdictie deplina, cu comunitatea, cu copiii. Nu inspecteaza nimeni.Asa ca, de a ne crea un mediu educational bun, sanatos, necomunist, de secol XXI, de a sti pentru ce invatam.Daca facem toate astea, va dau scris ca in 2024-2027-2030 la testele PISA vom performa cu totul altfel decat am facut-o pana acum.Trecem la treaba si nu ne furam singuri caciula, in trei pasi: Echipa ministeriala, validarea la nivel de guvern (activarea art. 26 din Legea 1 si pilotarea) si apoi validarea formala printr-un mesaj de legitimitate politica de la presedinte si CSAT.Da. In primul rand, pentru ca nu mai are nimic de pierdut si are o legitimitate colosala dupa alegeri (67%!). Iar a doua chestiune e, cum se spune, 'intre noi, barbatii': I-am dat votul! Eu l-am votat clar pentru 'Romania educata'. Ne uitam ochi in ochi. Nu cred ca presedintele vrea sa tradeze votul meu si al altora. Votul meu este pentru scoaterea modelului educational din comunism, iar presedintele Iohannis (fie ca ii place, fie ca nu) este 'portdrapelul' in toata povestea asta - deopotriva simbolic, dar si actional. Educatia, tema de securitate nationala!La Harvard am invatat sa gandesc lucrurile in cheia lor sistemica, corect articulata la scara globala. Putem sa discutam si ce facem la firul ierbii, in sala de clasa adica, dar acum ma refer la ceea ce inseamna verticala strategica a procesului, proiectata si executata corect. Iar presedintele e cel mai votat, are cea mai mare legitimitate conferita democratic, prin urmare de acolo e obligatoriu sa porneasca mesajul corect formulat "".